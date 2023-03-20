«Вашингтон» — «Коламбус». Овечкин поднимет боевой дух

Капитан «столичных» заявил о том, что, несмотря на неудачи, его команда не собирается сдаваться.

22 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.85. Успех «Блю Джекетс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» 22 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Коламбус» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (22.03.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 22 марта состоятся целых 13 матчей. В одном из них на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне местный «Вашингтон Кэпиталз» примет «Коламбус Блю Джекетс». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Во второй половине текущего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сильно сбавил обороты и спустился в нижнюю часть турнирной таблицы Восточной конференции. На фоне этого руководство клуба приняло решение начать перестройку. Оно обменяло ряд основообразующих игроков на молодёжь и выборы на драфтах.

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Свежие хоккеисты чуть-чуть помогли команде. За последние девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ клуб одержал четыре победы. Также «Кэпиталз» уступили в серии послематчевых буллитов «Нью-Джерси» (2:3 Б). Во всех остальных матчах они проиграли в основное время.

Шансов добыть путёвку в плей-офф у подопечных Питера Лавиолетта очень мало. Тем интереснее интервью, которое недавно дал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин отметил, что его команда не сдаётся и старается изо всех сил, чтобы выиграть. Высказывание довольно противоречивое, но мотивационное.

К выступлениям «столичных», в частности и к самому Овечкину, накопилось немало вопросов. «Кэпиталз» много «привозят» и местами смотрятся совсем безвольно. В то же время россиянин продолжает забивать и бить рекорды. В последнем матче в регулярке с «Миннесотой» он отметился дублем.

Овечкин побил рекорд Горди Хоу, продержавшийся 54 года.

Голы стали для Овечкина 38-м и 39-м в этом сезоне. Таким образом, он побил рекорд великого Горди Хоу по количеству голов для игроков в возрасте 37+ лет в своих первых 65 матчах сезона. Встреча с «Коламбусом» — отличная возможность для форварда забить ещё и тем самым сократить отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. Осталось забросить 75 шайб.

У «Коламбуса» дела обстоят ещё хуже, чем у «Вашингтона». Он давно утратил всякие шансы на попадание в плей-офф и стал поставщиком очков для других клубов. «Блю Джекетс» замыкают сводную таблицу НХЛ с 49 очками. За 69 матчей они одержали только 21 победу. Причём большая их часть была одержана на домашнем стадионе.

Также подопечные Брэда Ларсена один раз проиграли в серии послематчевых буллитов и шесть раз уступили в овертайме. 41 раз они проиграли в основное время, что является худшим показателем. За этот период времени пропустили целых 267 шайб. Больше только у «Сан-Хосе», но «Шаркс» провели на одну встречу больше.

Сами «Блю Джекетс» забросили только 182 шайбы. Интересно, что 18 из них записал на свой счёт талантливый 22-летний форвард Кирилл Марченко. Таким образом, он стал вторым лучшим снайпером-новичком в истории франшизы. От рекорда Пьер-Люка Дюбуа его отделяют всего два гола.

На этом позитивные новости для «Коламбуса» заканчиваются. К предстоящему матчу он подходит в ужасном тонусе. За последние восемь матчей в регулярке «Блю Джекетс» выиграли только один раз, да и то в овертайме — у идущего на предпоследнем месте в сводной таблице НХЛ «Сан-Хосе» (6:5 ОТ).

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Также «Коламбус» уступил в дополнительное время «Питтсбургу» (4:5 ОТ). Во всех остальных случаях проиграл в основное время. Скорее всего, та же участь постигнет его в предстоящем матче. Поставить на победу «столичных» по итогам 60 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

В пяти из семи последних очных встреч «Кэпиталз» выиграли в основное время. Овечкин докажет правильность своих слов. Капитан «столичных» старается как может зарядить свою команду, поднять её боевой дух. Очевидно, он не намерен опускать руки. Ждём от Александра качественной игры и заброшенных шайб.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» 22 марта 2023 года

«Вашингтон» пребывает далеко не в самом лучшем виде. С другой стороны, обновление состава немного его оживило. Возможно, поможет и мотивация от Овечкина. Так или иначе, с «Коламбусом» у «столичных» не должно возникнуть проблем. «Блю Джекетс» являются главными аутсайдерами лиги. Они давно утратили всякий позитивный настрой и превратились в поставщика очков. История семи последних очных встреч также всецело на стороне победы «Кэпиталз» в основное время.

Ставка: победа «Вашингтона» за коэффициент 1.85.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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