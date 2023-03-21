«Ванкувер» — «Вегас». Кузьменко доставит проблем

22 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» — «Вегас». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех «Кэнакс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер» — «Вегас» 22 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Ванкувер» — «Вегас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» (22.03.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 22 марта состоится целых 13 матчей. В одном из них на стадионе «Роджерс Арена» в Ванкувере местный «Ванкувер Кэнакс» примет «Вегас Голден Найтс». Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

Бóльшую часть текущего сезона «Ванкувер» проигрывал. Однако затем обменял своего капитана и лучшего снайпера Бо Хорвата в «Айлендерс». Также произошли перемены в тренерском штабе. Клуб уволил Брюса Будро. На его должность был назначен Рик Токкет. Его помощником стал Адам Фут. Также тренером по развитию защиты был нанят Сергей Гончар.

Овечкин побил рекорд Горди Хоу, продержавшийся 54 года.

Изменения очень благоприятно отразились на «косатках». Они добыли великолепные результаты в последних 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Ванкувер» проиграл лидирующему «Бостоному» (1:3), «Миннесоте» (1:2) и «Аризоне» (2:3). Также три раза выиграл в овертайме и дважды в серии послематчевых буллитов.

Во всех остальных встречах «Кэнакс» одержали победы в основное время, порадовав своих болельщиков результативностью. За этот промежуток времени они забили 38 шайб. В 11 (8+3) из них принял непосредственное участие Андрей Кузьменко. Забитый гол в недавнем матче с «Аризоной» стал для него 34-м в этом сезоне.

Таким образом, Кузьменко повторил клубный рекорд, установленный Павлом Буре в сезоне-1992/1993, по голам за «Ванкувер» в дебютном сезоне в лиге. В предстоящем матче нападающий наверняка доставит немало проблем «Вегасу». Впрочем, у «Голден Найтс» есть чем ответить.

Овечкин: генменджер объяснил обмен Орлова, я понял его.

Подопечные Брюса Кэссиди возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. В последних 10 матчах в регулярном чемпионате НХЛ они проиграли только «Флориде» (1:2) и «Калгари» (2:7). В обоих случаях на выезде.

В овертайме «золотые рыцари» обыграли «Тампа-Бэй» (4:3 ОТ). В серии послематчевых буллитов выиграли у «Нью-Джерси» (4:3 Б). Во всех остальных встречах они победили в основное время, в том числе в матчах с располагающейся на втором месте в сводной таблице НХЛ «Каролиной» (3:2 и 4:0).

За этот отрезок времени «Вегас» забросил целых 39 шайб. Не последнюю роль в результатах сыграли россияне, в том числе Иван Барбашёв и Павел Дорофеев. Барбашёв записал на свой счёт 8 (4+4) очков, а 22-летний Дорофеев — 5 (3+2).

Также тряхнул стариной другой новичок «Голден Найтс» Джонатан Куик. 37-летний голкипер оформил шат-аут в недавнем гостевом матче с «Каролиной» (4:0). Тем самым, он вышел на первое место среди американских вратарей по сухим матчам в выездных матчах регулярки и плей-офф НХЛ. На его счету теперь 27 таковых встреч.

Правда, после этого Куик пропустил шесть шайб в матче с «Калгари». Стоит отметить, что оборонительная линия у «Вегаса» не очень надёжная. За 70 матчей в регулярке он пропустил 197 шайб. В ворота «Ванкувера» за 69 матчей было заброшено ещё больше — 258 шайб. Благодаря стараниям Гончара защита «косаток» стала крепче, но пропускают они всё равно регулярно.

В то, что «Голден Найтс» выиграют в предстоящем матче, конечно, верится больше. У них гораздо лучше результаты на дистанции, а также сильнее и сбалансированнее состав. Тем не менее учитывая уязвимость в защите, а также мощность атаки у обеих команд наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является ТБ 6.5 шайбы за коэффициент 2.03.

Три из шести последних очных встреч закончились именно так. В двух других команды на двоих забросили шесть шайб. Скорее всего, в этот раз им удастся преодолеть данную планку. Сейчас, оба клуба пребывают на подъёме. Они уверенно одерживают победы и радуют своих болельщиков большим количеством заброшенных шайб.

Георгиев вышел на первое место в сезоне НХЛ по количеству шат-аутов.

Помимо того, будет интересно понаблюдать за соперничеством между результативными российскими хоккеистами. Кто забьёт больше — Иван Барбашёв и Павел Дорофеев или Андрей Кузьменко? Не исключено, что отметятся результативными действиями и форварды «золотых рыцарей», и нападающий «косаток».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Ванкувер» — «Вегас» 22 марта 2023 года

Обе команды набрали отличный ход на последнем отрезке сезона, что обещает равную игру. С результативностью у них полный порядок. На двоих «Ванкувер» и «Вегас» забросили целых 464 шайбы в этом сезоне. В то же время, и «косаткам», и «золотых рыцарям», есть над чем поработать в обороне. Пропускают они регулярно и немало. История очных встреч также всецело на стороне результативного исхода встречи. Ждём большого количества голов, причём с обеих сторон.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.03.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

Малкин вышел на 44-е место в истории НХЛ по очкам.

Овечкин превзошёл результаты Халла и Оутса по матчам с 3+ очками.

Форвард «Вашингтона» Кузнецов выбыл из строя из-за травмы.

Тамбиев назвал болельщиков шестым игроком «Адмирала» в серии с «Ак Барсом».