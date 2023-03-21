«Нью-Джерси» — «Миннесота». Без Капризова голов стало больше

22 марта состоится матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Девилз» в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех «Уайлд» идёт за 3.10. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Миннесота Уайлд» 22 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Миннесота» (22.03.2023)

На 22 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано большое количество встреч в рамках регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Нью-Джерси» — «Миннесота». Она пройдёт на льду «Пруденшиал-центра» в Ньюарке. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Нью-Джерси» накануне обыграл в гостях «Тампу-Бэй» (5:2). Гости сумели отыграться, проигрывая по ходу встречи 0:2. Йеспер Братт оформил первый хет-трик в своей карьере, а Егор Шарангович отдал результативную передачу. У него 28 очков в 64 играх сезона. Витек Ванечек отразил 22 из 24 бросков в створ.

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До этого команда проиграла три матча подряд. Сперва дома уступила «Тампе-Бэй» (1:4 и 3:4 ОТ). Затем в гостях — «Флориде» (2:4). Перед этим клуб шёл без поражений три встречи подряд. В одном из победных матчей с «Каролиной» (3:0) Витек Ванечек отразил все 32 броска, став первой звездой дня в НХЛ.

«Нью-Джерси» идёт на третьей строчке в Восточной конференции, набрав 97 очков в 70 играх. «Миннесота» же идёт на пятом месте Западной конференции, набрав 88 очков в 70 играх сезона. Накануне «Уайлд» обыграли «Вашингтон» (5:3), несмотря на отсутствие Капризова. Кирилл выбыл на три-четыре недели из-за травмы.

Недавно «Миннесота» проиграла «Бостону» (2:5). Соперник был куда сильнее, по ходу сезона он проиграл всего 16 из 69 игр. Так что результат закономерен. Впереди же у «Уайлд» матч в гостях с «Нью-Джерси», история очных встреч соперников насчитывает всего 20 матчей.

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При этом статистика равная. У соперников по 10 побед. Поэтому выделить фаворита сложно, плюс обе команды находятся в отменной форме. Однако «дикари» выиграли все четыре очные встречи в этом сезоне.

Даже без Кирилла Капризова шансов на победу больше у гостей. Плюс последний раз хозяева обыгрывали соперника в далёком 2016 году дома. Поэтому вполне вероятно, что «Миннесота» будет фаворитом, несмотря на мнение экспертов. Рекомендуем ставку на то, что «Миннесота» не проиграет, и тотал больше 4.5 шайбы за 2.50.

Ждём упорной борьбы, но гости смотрятся предпочтительнее. Недавно клуб побил рекорд франшизы, набирая очки в 14 играх подряд. Предыдущее достижение команды было поставлено в 2016 году, когда серия насчитывала 13 встреч. Так что «Нью-Джерси» не стоит недооценивать такого соперника.

Плюс в результативности сомневаться не приходится, ведь у команд отменная результативность. У «Нью-Джерси» 246 заброшенных шайб, а у «Миннесоты» — 210. Поэтому пока остановимся на таком комбинированном варианте, ведь у гостей есть все шансы продлить победную серию в Ньюарке.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Миннесота» 22 марта 2023 года

«Миннесота» недавно побила рекорд франшизы набирая очки в 14 играх подряд. Даже без Кирилла Капризова, который травмирован. «Нью-Джерси» «Уайлд» не проигрывали в Ньюарке с 2016 года. Однако лучше перестраховаться и взять ставку на то, что гости не проиграют, ведь игра запросто может перенестись в овертайм или дело дойдёт до буллитов. Добавим к этому тотал больше 4.5 шайбы, ведь обе команды хороши в атаке.

Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

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