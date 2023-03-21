Левандовски вне конкуренции, а у Бельгии с Тедеско будут проблемы

Группы F и E не могут похвастаться звёздными сборными, но здесь есть достойные внимания команды. Элиту европейского футбола представляет только сборная Бельгии, которой этот статус ещё предстоит доказать. После неудачи на чемпионате мира позиции бельгийцев пошатнулись, как и доверие болельщиков.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Фернанду Сантуш подарит полякам долгожданный прорыв

В группе Е есть два явных фаворита, один середняк, который может преподнести сюрприз, и два аутсайдера. Сборные Фарерских островов и Молдавии при всём желании выше не запрыгнут и вряд ли могут рассчитывать на путёвку в ЧЕ-2024.

Сборная Албании сейчас далека от своего идеального образца семилетней давности, когда балканцы смогли отобраться на Евро во Францию. Сейчас их максимум – это собрать по шесть очков с аутсайдеров и попытаться зацепить ничью с кем-то из фаворитов благодаря надёжной обороне.

Только чудо может помешать полякам и чехам отобраться на Евро-2024. Победа в группе скорее вопрос престижа, чем мотивации. Шансы Польши на победу выглядят предпочтительнее, ведь нужно перекрыть неудачное выступление на ЧМ-2022.

В январе сборную Польши возглавил Фернанду Сантуш, который умеет работать с командой, у которой есть атакующий потенциал. На ЧМ-2022 поляки выглядели блёкло, но с новым тренером возможен прорыв.

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Чехи крепкие, но не обладают таким мощным составом, как поляки. Многие лидеры команд сбавили обороты и растеряли форму. Идеальная иллюстрация этого – пара форвардов «Байера»: Патрик Шик и Адам Гложек на двоих забили в Бундеслиге только семь голов. Вдвое меньше, чем один Левандовски в Примере.

Роберт может снова замахнуться на звание лучшего бомбардира отборочного тура ЧЕ. Он уже становился им на Евро-2016. Соперники по группе такие, что не забивать им просто невозможно. У чехов не хватит козырей, чтобы обойти сборную Польши.

Ставка: победа Польши в группе Е за 1.70.

Тедеско взялся перестраивать сборную Бельгии, его успех под вопросом

В группе F сборная Бельгии считается явным фаворитом. За последние годы все уже привыкли, что бельгийцы входят в элиту не только европейского, но и мирового футбола. Однако не стоит забывать, что футбол «дьяволов» стоит на пороге перемен, а «золотое» поколение сборной практически полностью ушло.

Лебединой песней для привычной нам сборной Бельгии должен был стать чемпионат мира в Катаре, но бельгийцы вылетели уже на групповом этапе. После этого Роберто Мартинес ушёл, и ему долго не могли найти замену. В конце концов выбор пал на Доменико Тедеско, и это очень опасный вариант.

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Да, молодой и перспективный, но уже опытный на клубном уровне Тедеско может совершить прорыв. Однако он ещё не работал со сборными. В этом плане немец – «тёмная лошадка». Тедеско будет вынужден проводить смену поколений, что само по себе сложная задача.

Среди главных конкурентов по группе есть Австрия и Швеция. Два крепких европейских середняка, которых нельзя недооценивать. Пусть их не было на чемпионате мира, но эти сборные не слабее многих его участников. Они запросто создадут конкуренцию Бельгии, особенно сейчас, когда фаворит переживает не лучший свой период. Да и Азербайджан с Эстонией не самые слабые аутсайдеры, они создадут немало проблем фаворитам группы.

Главная надежда на сборную Швеции. Северяне — главный конкурент бельгийцам в борьбе за первую строчку. Конечно, не выйти на Евро из такой группы для сборной Бельгии будет грандиозным провалом, но остаться без первой строчки в группе она может запросто.

Ставка: сборная Бельгии не выиграет группу F за 3.35.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

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