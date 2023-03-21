Роналду оправдает доверие Мартинеса и бросит вызов Евро-2024

23 марта стартует отборочный турнир на Евро-2024. Чемпионат Европы пройдёт в Германии, поэтому Бундестим была освобождена от борьбы. Другие 53 сборные были распределены по десяти группам по пять и шесть команд. Им предстоит добыть путёвки на турнир.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Швейцария Мурата Якина — фаворит

Группа I в предстоящем отборе выглядит одной из самых интригующих. В ней нет ни одной сборной с приставкой топ: два очевидных аутсайдера Беларусь и Андорра, а также примерно равные по уровню Швейцария, Румыния, Израиль и Косово. Впрочем, подопечные Мурата Якина выделяются на фоне остальных. Они давно не проваливаются в отборах – к Евро-2020 опередили Данию, а к ЧМ-2022 обогнали Италию. Букмекеры считают швейцарцев фаворитами и дают на их победу в группе коэффициент 1.60.

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Если отбросить в сторону вероятность сенсации, то сборные Андорры и Беларуси из борьбы можно исключить. Сейчас у белорусов нет ни кадровых, ни тренерских ресурсов, чтобы претендовать на что-то серьёзное. За два года у них ни одной победы в официальных матчах.

Швейцария первое место упустить не должна. «Красные крестоносцы не смогли пробиться на чемпионат Европы лишь дважды с 1996 года. Сейчас у них нет проблем с игрой и сбалансированный состав, где в каждой линии есть топ-игроки – от Яна Зоммера до Гранита Джаки. Возможный провал этой команды будет восприниматься сенсацией.

Эксперты считают Румынию главным претендентом на второе место. Во многом это связано с былыми заслугами, на Евро-2016 румыны показали себя неплохо, но с тех пор больших побед не добивались. Состав серьёзно обновился, а футболистов, способных вывести команду на новый уровень, на горизонте пока не видно.

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Косово был хорош в отборе на ЧЕ-2020, заняв третье место в группе с Англией и Чехией. У него хорошая атака, однако в обороне пока качества не хватает. Сомнительно, что команде удастся прыгнуть выше головы.

А вот кто на это действительно способен – сборная Израиля, ещё не участвовавшая в финальной части турнира. Бело-синие добились существенного прогресса за последние годы и были максимально близки к финальной части ЧЕ и ЧМ. Оба раза их остановила Шотландия – сперва в стыках в серии пенальти по пути Лиги наций, а затем и в группе отбора к чемпионату мира. У Израиля опытный тренер и молодой состав почти на пике.

Бибрас Натхо по-прежнему капитан, в обороне есть Эли Даса из московского «Динамо». В атаке и вовсе мощь – осваивается 18-летний Оскар Глух, коим интересовались «Барселона» и «Зенит», а ещё в прекрасной форме Манор Соломон и Лиэль Абада из «Фулхэма» и «Селтика». Кроме того, израильтяне в официальных матчах никогда не проигрывали Швейцарии и точно составят ей конкуренцию.

Ставка: Израиль выйдет из группы I за 2.50.

У Португалии конкурентов нет

В футболе никогда не надо загадывать наверняка, но в группе J эксперты не видят команд, способных бросить вызов португальцам. На победу этой сборной коэффициент всего 1.20. При этом следом идёт сборная Боснии и Герцеговины, успех которой оценивается уже в 10.0. Разрыв показательный. Но по состоянию сил на данный момент всё справедливо.

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Группу J в этом отборе сложно назвать сбалансированной. В ней есть очевидный фаворит, середняк, два аутсайдера и две тёмных лошадки. Роли Лихтенштейна и Люксембурга понятны – они будут бороться за любое очко, пытаясь проигрывать достойно.

Исландия уже давно не претендует на что-то серьёзное. Последний отборочный турнир к ЧМ она провалила, заняв предпоследнее место. И пока совсем не видно, за счёт чего может прогрессировать.

Словакия в позапрошлом году неплохо потрепала нервы сборной России, у неё всё ещё надёжная оборона и полузащита. Однако за последние полтора года результаты «соколов» сильно ухудшились: были осечки с соперниками уровня Мальты и Кипра, а в Лиге наций они финишировали позади Казахстана и Азербайджана.

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Таким образом, первые два места, скорее, должны разыграть Португалия и Босния и Герцеговина. Чемпион Европы — 2016 сейчас вызывает особый интерес, в январе произошли перестановки в тренерском штабе – вместо Фернанду Сантуша сборную возглавил Роберто Мартинес. Бывший рулевой Бельгии призван развивать талантливую команду и готовить её к будущему без Криштиану Роналду.

Пока к этому есть вопросы, как и к игре в целом. Мартинес вызвал 38-летнего нападающего на предстоящие матчи, где тот может побить рекорд по играм за сборные, чем породил немалое удивление. Станет ли тренер следовать курсу предшественника, неизвестно, но класс команды в любом случае не позволит провалиться.

И всё же у Боснии и Герцеговины появляется возможность бросить вызов фавориту. «Золотые лилии» как никогда жаждут попасть на первое Евро в своей истории. У них крепкая сыгранная команда, даже Эдин Джеко продолжает штамповать голы в 37 лет. Последние годы ей просто не хватает удачи. Но в такой группе есть все шансы на успех.

Ставка: Босния и Герцеговина выйдет из группы за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

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