Италия — Англия. Саутгейт отомстит Манчини

23 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Италия — Англия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех итальянцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Италия — Англия 23 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Италия — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Италия — Англия (23.03.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 23 марта запланировано целых восемь первых матчей группового этапа турнира. В одном из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе Италия примет Англию. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Не так давно команды встречались в Лиге наций. Италия выступила в данном турнире куда лучше англичан. Она добыла путёвку в полуфинал турнира, проиграв лишь Германии — 2:5. С англичанами сначала сыграла вничью — 0:0, а затем выиграла у них — 1:0.

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Помимо этого, «лазурные» нанесли «трём львам» обидное поражение в серии послематчевых пенальти в финале минувшего розыгрыша чемпионата Европы. История последних очных встреч на стороне итальянцев, но вот расклад сил свидетельствует отнюдь не в их пользу.

На ЧМ-2022 подопечные Роберто Манчини добыть путёвку не сумели. Они уступили в полуфинальном стыковом матче Северной Македонии — 0:1. Таким образом, национальная команда Италии пропустила второй чемпионат мира подряд — впервые в истории. Психологически это сильно по ней ударило.

После непопадания на ЧМ-2022 итальянцы с разгромным счётом уступили в Финалиссиме Аргентине — 0:3. Удастся ли Манчини искупить вину за столь сокрушительные неудачи? Тренер неоднократно доказывал своё тактическое превосходство над многими другими наставниками, но сейчас он в очень трудном положении.

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У Италии остро чувствуется нехватка качественных нападающих. Об этой проблеме совсем недавно упомянул и сам Манчини. Наставник подчеркнул, что сейчас сразу три итальянские команды выступают в 1/4 финала Лиги чемпионов, но в них наберётся максимум семь или восемь итальянцев.

Англия, в свою очередь, после неудачных выступлений в Лиге наций, очень здорово сыграла на ЧМ-2022. Она добралась до 1/4 финала турнира, не проиграв ни разу. Сначала англичане выиграли у Ирана (6:2) и сыграли вничью с США (0:0), затем разгромили Уэльс (3:0) и Сенегал (3:0).

Дальше англичан не пустила Франция (1:2), дошедшая до финала. Примечательно, что местами подопечные Гарета Саутгейта смотрелись лучше. Они чаще владели мячом и острее атаковали. Ключевым эпизодом матча стал нереализованный Гарри Кейном на 84-й минуте пенальти.

Забей лучший бомбардир сборной тогда, и, вероятнее всего, англичане дожали бы французов и прошли в следующую стадию турнира. Немного не повезло, но, так или иначе, они оставили после себя весьма приятное впечатление. К предстоящему матчу сборная Англии подходит в качестве фаворитов.

Плохо для них лишь то, что не сыграет из-за травмы Маркус Рашфорд. Форвард «Манчестер Юнайтед» набрал невероятную форму под руководством Эрика тен Хага. Потеря неприятная. Впрочем, варианты замены на его позицию у Саутгейта имеются.

У тренера очень богатый выбор игроков. И многие из них прошли закалку ЧЕ-2020 и ЧМ в Катаре. По данному поводу Саутгейт отметил, что за последние несколько лет англичане получили много опыта. Специалист поделился мнением, что его должно хватить для того, чтобы претендовать на победу в этом розыгрыше чемпионата Европы.

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Скорее всего, «трём львам» удастся отомстить итальянцам за прошлые обиды. К предстоящему матчу англичане подходят в лучшем тонусе, чем «лазурные», ввиду участия на ЧМ-2022. Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Италия — Англия 23 марта 2023 года

Италия в последнее время совсем не внушает доверия. Непопадание на чемпионат мира и разгромное поражение в Финалиссиме наверняка отложило отпечаток на ментальности игроков. «Лазурная команда» наверняка навяжет борьбу, и матч порадует большим количеством интересных событий. Однако в успех здорово выступивших на ЧМ в Катаре англичан верится больше. В отличие от итальянцев, у них нет проблем с результативными нападающими. Да и состав у «трёх львов» в общем и целом будет поопытнее и посильнее.

Ставка: победа Англии за коэффициент 2.65.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

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Прогноз на матч Иран — Россия с коэффициентом 4.20.

Арефьев: Дзюба заткнул всем рты своей результативностью и игрой.

Прогноз на матч Казахстан — Словения с коэффициентом 3.42.