Дания — Финляндия. Статус фаворита непоколебим

23 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Дания — Финляндия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех финнов оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧЕ-2024 Дания — Финляндия 23 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Дания — Финляндия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.60.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации Евро-2024 Дания — Финляндия (23.03.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам отбора на ЧЕ-2024. На 23 марта запланировано целых восемь первых матчей группового этапа турнира. В одном из них на стадионе «Паркен» в Копенгагене Дания примет Финляндию. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Благодаря многолетнему прогрессу датских футбольных академий и школ у сборной Дании собрался весьма впечатляющий по мощи и технике состав. Множество футболистов выступают на клубном уровне в топ-5 лигах Европы. При этом они являются там ключевыми игроками.

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Немалый вклад в это сделал Каспер Юльманн, являющийся главным тренером «алой гвардии». Под его руководством датчане добрались до полуфинала ЧЕ-2020. В плей-офф они уверенно обыграли Уэльс (4:0) и Чехию (2:1). Дальше не пустила Англия (1:2 д. вр.).

После этого датчане без каких либо проблем миновали квалификацию ЧМ-2022 и прекрасно выступили в Лиге наций. Они заняли второе место в группе А, уступив лишь дважды в шести турах. В обоих случаях подопечные Юльманна проиграли Хорватии (0:1 и 1:2). Во всех других встречах они одержали победы. Обыграли Францию (2:1 и 2:0) и Австрию (2:1 и 2:0).

На фоне таких потрясающих результатов «алая гвардия» выглядела одним из фаворитов ЧМ-2022. Однако в финальном раунде турнира полностью провалилась. Сначала датчане сыграли вничью с Тунисом (0:0), а затем уступили Франции (1:2) и сенсационно проиграли Австралии (0:1).

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Каспер Юльманн после неудачи с австралийцами заявил, что с футбольной точки зрения выступление его команды было, мягко говоря, ужасным. При этом ответственность за это тренер взял на себя. Он поднял «алую гвардию» на новый уровень. Теперь ему необходимо сделать выводы, устранить недочёты и попробовать преуспеть в отборе к ЧЕ-2024.

У национальной команды Финляндии состав далеко не такой сильный, как у сборной Дании. Из известных футболистов здесь можно отметить разве что Лукаша Градецки («Байер»), Глена Камару («Рейнджерс») и Теэму Пукки («Норвич»). Ввиду этого результаты команды оставляют желать лучшего.

«Филины» не сумели квалифицироваться на ЧМ-2022. В восьми турах группового этапа они одержали только три победы. Обыграли Казахстан (1:0 и 2:0), а также Боснию и Герцеговину (3:1). Вничью сыграли с теми же боснийцами (2:2) и Украиной (1:1). Проиграли украинцам (1:2) и Франции (дважды 0:2).

После этого подопечные Маркку Канервы не лучшим образом выступили в Лиге наций. В шести турах выиграли только дважды. В обоих случаях обыграли Черногорию. Причём во второй игре соперник практически весь матч провёл в меньшинстве. Также финны два раза сыграли вничью и дважды уступили. Избежали понижения в дивизионе не без удачи.

Сильным местом «филинов» является игра от обороны. Однако отсутствие класса чаще всего приводит к поражениям. Очень велика вероятность, что уступят они и в предстоящей встрече. Впрочем, история официальных очных игр насчитывает всего один матч — в финальной части ЧЕ-2020. Как ни странно, победу тогда одержали финны — 1:0. Однако счёт был совсем не закономерен.

За весь матч «филины» нанесли только один удар. Им невероятно повезло. Датчане превзошли соперника по всем параметрам, но нереализованный пенальти и великолепная игра Лукаша Градецки привели к поражению. С тех пор многое изменилось не в пользу финнов. Заметно сбавили и Теэму Пукки, и Градецки. Сейчас им 32 и 33 года соответственно. Возраст постепенно начинает брать своё.

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Совсем недавно подопечные Канервы провели два товарищеских матча. В обоих потерпели поражения, не сумев забить ни одного гола. Сначала уступили Швеции (0:2). Затем проиграли скромной Эстонии (0:1). Скорее всего, постигнет та же участь их и в этот раз. Предлагаем поставить на то, что датчане победят и не пропустят, за коэффициент 1.90.

К сожалению, во встрече не примет участия из-за травмы Кристиан Эриксен. Впрочем, до полуфинала ЧЕ-2020 датчане добирались без него.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Дания — Финляндия 23 марта 2023 года

У Дании намного мастеровитее и сбалансированнее состав. Она добралась до полуфинала ЧЕ-2020 и очень здорово выступила в Лиге наций. Финляндия ничем подобным похвастать не может. Её лидеры стареют. И без того невысокое качество игры постепенно падает. В единственной официальной встрече «филины» чудом выиграли, нанеся лишь один удар. В этот раз «алая гвардия» может не допустить и его. Думается, она «всухую» выиграет на классе.

Ставка: Дания победит и не пропустит за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

Салиев: будет ли сборная России играть в чемпионате CAFA, прояснится в апреле.

Прогноз на матч Италия — Англия с коэффициентом 2.70.

Тарханов: в случае ухода Карпина в сборную России можно вернуть Черчесова.

Прогноз на матч Дания — Финляндия с коэффициентом 2.82.