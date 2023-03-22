Италия — Англия. Вывеска громкая, матч скучный

23 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Италия — Англия. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» отдают предпочтение гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех итальянцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Италия — Англия 23 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч Италия — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Италия — Англия (23.03.2023)

Италия и Англия начнут свою отборочную кампанию Евро-2024 очной встречей в Неаполе. Два гиганта европейского футбола — явные претенденты на победу в группе С, в которой также сыграют Мальта, Северная Македония и Украина. Не будем забывать, что этот матч — ремейк финала Евро-2020, в котором Италия победила Англию по пенальти. Это добавляет дополнительной остроты противостоянию.

Итальянцы могут похвастаться впечатляющей серией в отборочных матчах Евро. Они избежали поражений в последних 40 матчах. Команда Роберта Манчини выиграла все 14 предыдущих отборочных матчей чемпионата Европы, а на Евро-2020 вышла с 10 победами подряд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

При этом Италия не смогла квалифицироваться на ЧМ-2022, пропустив второй турнир кряду. Итальянцы потерпели шокирующее поражение в стыковом матче с Северной Македонией.

Англия на ЧМ-2022 дошла до четвертьфинала, где уступила команде Франции — 1:2. В Катаре англичане выиграли свою группу, в 1/8 финала разгромили Сенегал со счётом 3:0, но не смогли выйти в полуфинал. Стоит также отметить, что перед турниром Англия не выиграла ни одного матча в Лиге наций — три ничьих и три поражения. И, кстати, в этой группе играла и сборная Италии. Команда Гарета Саутгейта полна высококлассных игроков, но по-настоящему раскрыть их потенциал у тренера пока не получилось, даже несмотря на выход в финал Евро-2020.

Италия взяла четыре очка в двух матчах с Англией в прошлогодней Лиге наций. В Лондоне была нулевая ничья, а на своём поле итальянцы выиграли 1:0. Кроме того, англичане не выиграли ни одной из пяти предыдущих встреч с Италией во всех турнирах: три ничьих и два поражения за последние 10 лет.

Италия сыграет без травмированного нападающего Чиро Иммобиле. У Англии по той же причине нет в составе Рахима Стерлинга.

Четыре из последних пяти матчей между командами были низовыми. Вряд ли в Неаполе нас ждёт что-то кардинально иное. Поставим на ничью и ТМ 2.5 гола. «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 3.50. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: ничья и ТМ 2.5 мяча за 3.50.

Экспресс с коэффициентом 6.43.

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