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Дания — Финляндия, прогноз на матч отбора Евро-2024 23 марта, когда начало, где смотреть онлайн

Дания — Финляндия. Юльманн сделает выводы из неудачи на ЧМ-2022
Пётр Кондаков
Дания — Финляндия. Прогноз на матч Евро-2024
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Потенциал у датчан очень высок, они это ещё докажут.

23 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Дания — Финляндия. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех финнов оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧЕ-2024 Дания — Финляндия 23 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч Дания — Финляндия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.60. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации Евро-2024 Дания — Финляндия (23.03.2023)

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа H. 1-й тур
23 марта 2023, четверг. 22:45 МСК
Дания
Не начался
Финляндия

Дания неудачно выступила на чемпионате мира 2022 года. Некоторые эксперты считали их командой, которая способна при определённых условиях даже победить, но они не смогли выиграть ни одного матча и покинули Катар после группового этапа. Каспер Юльманн должен сделать выводы. Первая проверка — отборочный турнир Евро-2024.

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И в первом матче Дания сыграет с Финляндией в Копенгагене. Датчане занимают 18-е место в рейтинге ФИФА, а финны идут на 56-й строчке. Финны пропустили ЧМ-2022, не сумев пройти квалификацию.

Дания — фаворит группы H. Её ставят особняком, считая, что остальные пять команд будут бороться за второе место. Вместе с Данией и Финляндией играют Словения, Северная Ирландия, Сан-Марино и Казахстан.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборная Дании в 2023 году ещё не проводила международных матчей. Финляндия же проиграла Швеции 0:2 и Эстонии 0:1. Оба этих матча прошли в Португалии в январе, в составе у финнов в основном были игроки национального чемпионата, так что обращать особое внимание на эти встречи не стоит.

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В составе датчан не будет Кристиана Эриксена, который выбыл до конца сезона из-за травмы. Не увидят болельщики и Юссуфа Поульсена с Каспером Дольбергом: Юльманн решил обойтись без них в этом слоте.

Надежды Финляндии прежде всего связаны с лучшим бомбардиром команды Теэму Пукки. На его счету 37 голов в 108 матчах за сборную. Но других полевых игроков такого уровня у финнов нет и близко.

Дания разочаровала на ЧМ-2022, однако времени на то, чтобы сделать правильные выводы, было предостаточно. Да и свои трибуны помогут команде Каспера Юльманна. Хозяева добьются победы, но она будет минимальной: всё-таки финны умеют играть в обороне. Поставим на победу Дании со счётом 1:0. «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 5.50. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: победа Дании 1:0 за 5.50.

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Заглавное фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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