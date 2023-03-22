Дания — Финляндия. Юльманн сделает выводы из неудачи на ЧМ-2022

Потенциал у датчан очень высок, они это ещё докажут.

23 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Дания — Финляндия. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех финнов оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧЕ-2024 Дания — Финляндия 23 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч Дания — Финляндия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.60. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации Евро-2024 Дания — Финляндия (23.03.2023)

Дания неудачно выступила на чемпионате мира 2022 года. Некоторые эксперты считали их командой, которая способна при определённых условиях даже победить, но они не смогли выиграть ни одного матча и покинули Катар после группового этапа. Каспер Юльманн должен сделать выводы. Первая проверка — отборочный турнир Евро-2024.

И в первом матче Дания сыграет с Финляндией в Копенгагене. Датчане занимают 18-е место в рейтинге ФИФА, а финны идут на 56-й строчке. Финны пропустили ЧМ-2022, не сумев пройти квалификацию.

Дания — фаворит группы H. Её ставят особняком, считая, что остальные пять команд будут бороться за второе место. Вместе с Данией и Финляндией играют Словения, Северная Ирландия, Сан-Марино и Казахстан.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборная Дании в 2023 году ещё не проводила международных матчей. Финляндия же проиграла Швеции 0:2 и Эстонии 0:1. Оба этих матча прошли в Португалии в январе, в составе у финнов в основном были игроки национального чемпионата, так что обращать особое внимание на эти встречи не стоит.

В составе датчан не будет Кристиана Эриксена, который выбыл до конца сезона из-за травмы. Не увидят болельщики и Юссуфа Поульсена с Каспером Дольбергом: Юльманн решил обойтись без них в этом слоте.

Надежды Финляндии прежде всего связаны с лучшим бомбардиром команды Теэму Пукки. На его счету 37 голов в 108 матчах за сборную. Но других полевых игроков такого уровня у финнов нет и близко.

Дания разочаровала на ЧМ-2022, однако времени на то, чтобы сделать правильные выводы, было предостаточно. Да и свои трибуны помогут команде Каспера Юльманна. Хозяева добьются победы, но она будет минимальной: всё-таки финны умеют играть в обороне. Поставим на победу Дании со счётом 1:0. «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 5.50. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: победа Дании 1:0 за 5.50.

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