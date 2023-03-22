Казахстан — Словения. Экс-тренер «Анжи» хорошо подготовился

23 марта состоится матч 1-го тура квалификации Евро-2024 Казахстан — Словения. Начало игры – в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу словенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. На победу Казахстана принимают ставки за 4.30. Поставить на ничью можно за 3.42.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч отборочного этапа Евро-2024 Казахстан — Словения 23 марта 2023 года

По мнению букмекеров, матч не выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.64, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.35. На гол хозяев поля дают коэффициент 1.63, а гол словенцев оценивается за 1.25. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 2.06.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Словения (23.03.2023)

Пожалуй, впервые в истории сборная Казахстана в квалификации не выглядит безнадёжным аутсайдером. Надежду подарил российский тренер Магомед Адиев. В 2022 году сборная Казахстана под его руководством выиграла путёвку в дивизион B Лиги наций.

Впечатление от работы Адиева было смазано в последних матчах ушедшего года. Команда проиграла Азербайджану (0:3), но это поражение можно списать на удаление одного из футболистов. Нуралы Алип получил два предупреждения ещё в первом тайме и покинул поле.

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Насторожить должны два последних товарищеских матча, в которых Казахстан уступил сборным Узбекистана (0:2) и ОАЭ (1:2). Просматриваются проблемы с реализацией. Команда очень мало била по воротам и редко попадала в створ.

Костяк сборной Казахстана составляют игроки национального чемпионата. Благодаря этой особенности команда провела тренировочный сбор на несколько дней раньше соперников. Однако из-за занятости в своих клубах Бактиёр Зайнутдинов из ЦСКА, Нуралы Алип из «Зенита», Лев Скворцов из «Химок», Марат Быстров из «Ахмата» и Ян Вороговский из бельгийского «Моленбека» прибыли в расположение команды только в понедельник, 20 марта.

Форма Зайнутдинова вызывает особую тревогу у Магомеда Адиева. Полузащитник получил повреждение и ещё не играл в официальных матчах за ЦСКА в этом году. Есть вопросы и к лучшему бомбардиру команды по итогам Лиги наций — Абату Аймбетову, который в текущем сезоне потерял место в стартовом составе «Астаны».

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Что касается сборной Словении, то в матчах Лиги наций команда Матьяжа Кека одержала только одну победу (2:1 с Норвегией), но удержалась в дивизионе B, отправив на понижение Швецию благодаря ничьей со счётом 1:1 в гостях. С учётом товарищеских матчей вторая половина 2022 года прошла для Словении куда лучше, чем первая – три ничейных результата и три победы.

В составе сборной Словении на мартовские матчи есть только одна значимая потеря – травмирован центрфорвард Андраж Шпорар. Зато в составе юный талант — Беньямин Шешко. 19-летний нападающий австрийского «Зальцбурга» забил пять мячей в 17 играх за национальную команду.

Игроки словенской сборной играют по всей Европе, в том числе в лучших европейских лигах, но за топ-клуб выступает только один футболист — вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак. Отметим также дебютный вызов в сборную защитника «Сочи» — Ваньи Дркушича.

На стороне Казахстана искусственный газон, к которому футболисты давно привыкли. Большинству соперников играть на нём непривычно и очень тяжело. В том числе выступающим по всей Европе словенцам. Поэтому как минимум зацепить очки вдохновлённым хозяевам «Астаны Арены» вполне под силу. Поставить на то, что Казахстан не проиграет, можно за 1.90.

Прогноз и ставка на матч Евро-2024 Казахстан — Словения 23 марта 2023 года

В прошлом году Казахстан пошумел в Лиге наций, опередив в своей группе не только Беларусь и Азербайджан, но и сборную Словакии. Магомед Адиев сотворил маленькое чудо, сполна воспользовавшись преимуществом домашнего стадиона, выиграв на нём все матчи. Словения – крепкий середняк европейского футбола, который редко выигрывает в гостях. Это шанс для Казахстана начать 2023 год с позитива.

Ставка: Казахстан не проиграет за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

Прогноз на матч Иран — Россия с коэффициентом 4.20.

Прогноз на матч Италия — Англия с коэффициентом 2.70.

Прогноз на матч Дания — Финляндия с коэффициентом 2.82.

Иран — Россия: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.20.