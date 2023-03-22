Босния и Герцеговина — Исландия. Джеко возраст не помеха

23 марта состоится матч 1-го тура группы J в рамках отборочного турнира на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Исландия. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу боснийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех исландцев оценивается в 4.44. На ничью дают коэффициент 3.54.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Исландия 23 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Босния и Герцеговина – Исландия не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.09.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Исландия (23.03.2023)

Группа J одна из трёх в отборе, в которой находятся шесть команд, а не пять. Явный фаворит – португальцы, а за вторую строчку будут бороться все остальные. Среди них выделяется сборная Боснии и Герцеговины, которая начинает квалификацию матчем с крепкой Исландией.

Фаворитом отчётного матча считается сборная Боснии, поэтому она котируется выше исландцев, плюс играет дома. Для неё это весомый аргумент. Если взглянуть на последние матчи боснийцев, то дома у них серия из четырёх побед подряд, а на выезде они выиграли только один из десяти последних матчей.

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У Исландии всё немного проще — её последние результаты выглядят слабыми. В последних 10 матчах выиграла в основное время два раза с одинаковым счётом 1:0. Плюс две победы одержала после серии пенальти — с Латвией и Литвой.

Класс исландцев в последние годы не позволял им побеждать даже команды уровня той же Боснии, скромного европейского середняка.

У боснийцев не только последние результаты выглядят предпочтительнее, но и состав гораздо интереснее, чем у соперника. До сих пор в игре Эдин Джеко, который даже в свои 37 лет готов напрягать любую оборону. Есть хорошие молодые защитники, среди которых особенно выделяется Анель Ахмедходжич. Да и в середине поля у боснийцев хороший набор игроков.

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Трудно найти козыри у исландцев, которые позволят им рассчитывать на очки в Боснии. В выездных матчах «викинги» зачастую делают ставку на оборону, но особой надёжностью похвастаться не могут. Все серьёзные соперники без особого труда находили путь к воротам сборной Исландии.

Гости могут быть опасны на контратаках, но Босния не из тех сборных, которые слишком увлекаются атакующими действиями и могут быть за это наказаны. Даже дома команда играет с оглядкой на свои ворота, но моментами всё же ошибается, и тогда даже скромный соперник может доставить им проблемы. Берём победу хозяев с форой (-1) за 2.43.

Прогноз и ставки на матч отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина — Исландия 23 марта 2023 года

Вряд ли у боснийцев возникнут серьёзные проблемы с таким соперником, особенно дома. У них есть отличная возможность начать отбор с уверенной победы. Вполне возможно, удастся выиграть с хорошим отрывом в счёте, но тут лучше подстраховаться, всё же обороняться «викинги» умеют.

Ставка: победа Боснии и Герцеговины с форой (-1) за 2.43.

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