«Металлург» — «Авангард», четвёртый матч. Кравец так и не почувствует «Магнитку»?

23 марта состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ «Металлург» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.44, успех омичей оценён экспертами в 2.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Металлург» — «Авангард» 23 марта 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск (23.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 23 марта запланированы две встречи в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Отдельное внимание стоит уделить четвёртой игре «Металлурга» и «Авангарда», которая пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Счёт в серии 3-0 в пользу омичей.

Накануне в Магнитогорске прошёл третий матч серии, но подопечные Ильи Воробьёва снова проиграли «Авангарду» (2:3 ОТ). Матч получился упорным. В первом периоде Корбан Найт из «Авангарда» забросил шайбу уже на шестой минуте встречи, Максим Карпов через шесть минут восстановил равновесие.

Овечкин установил рекорд НХЛ.

В третьем периоде Григорий Дронов вывел хозяев вперёд в большинстве, но Виктор Сведберг восстановил равновесие. В овертайме же победу «ястребам» принёс бросок Арсения Грицюка.

Впрочем, говорить о явном преимуществе омичей в этой встрече не стоит. «Металлургу» в каких-то моментах просто не везло, статистика игры по броскам в створ 34:26 в пользу хозяев, но на вбрасывании лучше были гости 38:23. При этом у магнитогорцев было 10 минут большинства, которое они не смогли использовать.

Реализация моментов подопечных Воробьёва сильно подвела, зато омичи с этим справились куда лучше. Отдельную похвалу также заслужили вратарские линии. Эдди Паскуале и Василий Демченко провели отменный матч. Оба сделали большое количество важных спасений.

Капризов: не дождусь, чтобы увидеть, как Овечкин побьёт рекорд Гретцки.

Илья Воробьёв пообещал разобраться с проблемами команды, но он также сказал, что гости выглядели свежее в овертайме. Неужели семь игр с «Автомобилистом» всё же говорят о себе? Вряд ли, но доля усталости присутствует. Конечно, хозяевам придётся провести работу над ошибками, но гости будут к этому готовы

Омичи морально на подъёме после победы, которая стала седьмой кряду после начала плей-офф. Единственное поражение было в первом матче с «Сибирью» (1:2 ОТ). Кравец серьёзно обеспокоен работой Брендана Лайпсика, который очень опасен в этой серии. Однако команде удаётся сыграть строго в обороне и не допускать грубых ошибок.

Брендан Лайпсик и Николай Голдобин из «Металлурга» за 10 игр плей-офф забросили всего по две шайбы, а лучший снайпер команды — Филипп Майе — всего одну. Оборона омичей действует отменно, не давая главным звёздам соперника и шанса.

В четвёртой игре состав продолжит играть в командный хоккей. Впрочем, сбрасывать со счетов «лис» не стоит. Как сказал Кравец, соперник не с завода пришёл. У них есть свои техничные и быстрые игроки.

Соперники по силе и мастерству схожи. Весомых различий нет, но в этой серии на первый план выходят психология, настрой и мотивация. Плюс в какой-то степени удача и везение. Мы же рекомендуем в четвёртом матче проверить ставку на то, что «Авангард» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.27.

Гендиректор «Торпедо»: когда Ларионов возглавил клуб, он ужаснулся.

Михаил Кравец нашёл правильный подход, но Илья Воробьёв не согласен так быстро сдаваться. Однако гости без проблем с составом и мотивированы, пока они более предпочтительны в этой серии. Плюс уже второй матч серии соперники в основное время забрасывают больше 3 шайб. Думается продолжат в том же духе.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 23 марта 2023 года

«Авангард» снова вырвал победу в овертайме благодаря Арсению Грицюку, но это залог отменной работы всей команды. «Металлург» же дома играл отменно, но подкачала результативность. Плюс соперник отлично отсекает основных звёзд, и пока они без заброшенных шайб. Михаил Кравец нашёл правильный подход к команде, но перестрахуемся. Поэтому проверим ставку на то, что гости не проиграют через тотал больше.

Ставка: «Авангард» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.27.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

Овечкин: стараюсь наслаждаться каждым матчем в НХЛ.

Пашков: в КХЛ, в отличие от НХЛ, играют второсортные легионеры.

Уилсон: на всю жизнь запомню торжественную церемонию в честь Овечкина.

Бекстрём: у Овечкина уникальный стиль игры.