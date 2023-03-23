Рейтинг бонусов российских букмекеров. Кто лучший?

Собрали для вас актуальные акции российских букмекерских компаний. У кого самые приятные бонусы? Решаете вы!

Практически все букмекеры используют бонусы для привлечения клиентов. Одни предлагают небольшой фрибет просто за то, что вы зарегистрировались, другие — крупный бонус за первое пополнение счёта. На деле у каждого бонуса есть свои плюсы и минусы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Давайте попробуем составить рейтинг лучших букмекерских акций. Мы взяли актуальные акции, которые предлагают российские букмекерские компании для новых клиентов. Мы просто расскажем о них, а вы сами выберете для себя фаворитов. Критерии, почему один бонус лучше другого, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор.

Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Сборные распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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Рейтинг: лучшие бонусы российских букмекеров 1 место Winline Букмекерская контора Winline предлагает безусловный фрибет до 10 000 рублей для новых клиентов. Фрибет получат пользователи, которые зарегистрируются через официальное мобильное приложение компании. Чтобы получить бонус, нужно пройти регистрацию в приложении и нажать на приветственный баннер. Сумма фрибета генерируется автоматически и может быть любой. Бонус не требует депозита и отыгрыша. Выигрыш можно сразу же вывести. При этом поставить фрибет можно только один раз и только на ординар. Кроме того, есть риск получить небольшую сумму фрибета. 2 место «Бетсити» Новые игроки букмекерской конторы «Бетсити» могут застраховать первую ставку. В случае проигрыша игрокам вернут до 2000 рублей. Для участия в акции нужно зарегистрироваться и пройти верификацию в мобильном приложении, активировать промокод SAVEBET и заключить ставку с коэффициентом до 3.00. Ставки с коэффициентом ниже 3.00, выкупленные и рассчитанные как возврат, не засчитываются. Бонус приходит в виде фрибета, который нужно отыграть за семь дней на любом пари с коэффициентом не более 3.00. Страховка ставки не суммируется с другими приветственными бонусами «Бетсити» и доступна только новым клиентам. 3 место Betboom Букмекер Betboom предлагает бонус на первый депозит на сумму до 7000 рублей. Чтобы его получить, нужно зарегистрироваться, пройти идентификацию и сделать депозит. Затем нужно сделать одну или несколько ставок на сумму, в 10 раз превышающую размер первого депозита. В зачет идут пари на любой вид спорта или в разделе «Быстрые ставки» с коэффициентом от 1.90. Размер бонуса будет равен сумме депозита, но не более 7000 рублей. Бонус можно поставить на любые спортивные события с минимальным коэффициентом 1.30 и максимальным 3.50. Минимальная сумма ставки — 500 фрибетов. Выигрыш с бонусной ставки зачислят на основной баланс. 4 место «Тенниси» Букмекер «Тенниси» предложил своим клиентам бесконечный бонус. У каждого игрока есть два счёта: основной и бонусный. На бонусный счёт можно получить до 15 000 рублей за первые три депозита. Бонусы переводятся со временем на основной счёт в зависимости от успехов игрока. За каждый из первых трёх депозитов игрок получает на бонусный счёт сумму, равную размеру пополнения, но не более 15 000 рублей в сумме. Чтобы перевести бонусы на основной счёт, нужно делать ставки с основного. Каждая выигрышная ставка переводит определённую часть средств с бонусного счёта на основной. За выигрышный ординар игрок получит с бонусного счёта 1% от суммы чистого выигрыша. Если же выигрывает экспресс, то сумма бонуса зависит от количества событий в экспрессе. Чем больше событий в экспрессе, тем больше процент. 5 место «Марафон» Букмекер «Марафон» предлагает новым клиентам два бонусных предложения. Выбор игроки делают при регистрации. В первом случае игрок получит бонус в размере 100% от первого депозита, но не более 6000 рублей. Нужно зарегистрироваться, подтвердить личность и сделать первый депозит на сумму от 500 рублей c использованием промокода 3XNEWBS. Чтобы перевести средства с бонусного баланса на основной, нужно заключить любые live-ставки с коэффициентом от 1.50. Сумма таких ставок должна быть в пять раз больше суммы бонуса. На выполнение этого условия даётся 14 дней. Во втором случае букмекер предлагает кешбэк 10% на протяжении шести недель. Чтобы получить такой бонус, нужно сделать первый депозит на сумму от 500 рублей c промокодом 3XNEWBONUS. В зачёт пойдут экспрессы от трёх событий с общим коэффициентом от 1.50 и выше. Еженедельно на протяжении 1.5 месяцев букмекер будет делать возврат в размере 10% от суммы квалифицирующих пари в виде бесплатной ставки. Максимальный размер недельного фрибета — 5000 рублей. 6 место «Олимпбет» Букмекерская контора «Олимпбет» предлагает страховку первой ставки на 100%. Если ставка проиграет, клиент получит обратно всю её сумму, но не более 10 000 рублей. Акция доступна только новым клиентам, которые должны зарегистрироваться, пройти верификацию, пополнить счёт на любую сумму выше минимальной и заключить любую ставку. Максимальная сумма возврата — 10 000 рублей. Полученный бонус можно использовать на одиночное пари или экспресс с коэффициентом от 4.50. При выигрыше на счёт зачислят только сумму бонуса. Чтобы вывести его, нужно заключить одно или несколько пари на половину его суммы, минимальный коэффициент — 1.50. Пополнять счёт для этого необязательно, можно использовать только бонусные средства. 7 место «Лига ставок» Букмекер «Лига Ставок» и ХК СКА запустили акцию для всех клиентов! Делайте ставки, накапливайте баллы и участвуйте в розыгрыше путевок на Мальдивы или Пхукет, а также ценных призов и бесплатных ставок. Акция доступна для всех клиентов букмекера. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться или войти в систему, а затем получить промокод на странице акции. Этот промокод нужно активировать в личном кабинете. После активации вы станете участником розыгрыша. В розыгрыше будет три номинации, в каждой из которых действуют свои правила участия. Самый высокий балл . Делайте ставки с коэффициентом 1.40 или выше и зарабатывайте баллы за каждые 500 рублей общей суммы ставки. 50 участников, набравших наибольшее количество баллов, получат призы.

. Делайте ставки с коэффициентом 1.40 или выше и зарабатывайте баллы за каждые 500 рублей общей суммы ставки. 50 участников, набравших наибольшее количество баллов, получат призы. Лучший коэффициент выигрыша от 10 до 999 рублей . Делайте ставки с самыми высокими коэффициентами. 100 участников с наибольшим выигрышным коэффициентом получат призы.

. Делайте ставки с самыми высокими коэффициентами. 100 участников с наибольшим выигрышным коэффициентом получат призы. Лучший коэффициент выигрыша от 1000 рублей. Разместите ставки на сумму не менее 1000 рублей. 100 участников с самым высоким выигрышным коэффициентом получат призы. 8 место «Фонбет» БК «Фонбет» предлагает четыре фрибета на общую сумму 2000 рублей за регистрацию и первый депозит. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте букмекера или в приложении, пройти упрощённую идентификацию и внести депозит на сумму от 1000 рублей. После выполнения этих условий вы получите четыре фрибета номиналом 500 рублей каждый. Фрибеты можно использовать на любые события и любой тип ставки с коэффициентом не выше 5.00. Срок действия фрибетов составляет семь дней. В случае выигрыша из суммы, полученной в результате расчёта пари, вычтут сумму фрибета, а разницу зачислят на игровой счёт. Использовать бонус можно только в мобильных приложениях. 9 место «Мелбет» Букмекер «Мелбет» предлагает новым клиентам бонус в размере 100% от суммы первого депозита до 15 000 рублей. Пополнение должно быть на сумму от 1000 рублей. Для отыгрыша бонуса нужно сделать ставки на общую сумму, превышающую сумму бонуса в 25 раз в течение 120 часов с момента его начисления. Это должны быть экспрессы минимум из трёх событий. Коэффициент каждого события должен быть не менее 1.60. 10 место PARI Букмекер PARI предлагает новым игрокам фрибет в размере 1000 рублей. Чтобы его получить, нужно зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит на сумму от 1000 рублей в течение 14 дней. Затем в течение семи дней нужно сделать одну или несколько ставок на общую сумму не менее 1000 рублей. После выполнения всех условий букмекер начислит фрибет 1000 рублей в течение 72 часов. Фрибет можно использовать для заключения пари на любое событие с коэффициентом от 1.01. Если ваше пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета. 11 место «Леон» Букмекер «Леон» предлагает новым клиентам получить фрибеты до 25 000 рублей в мобильных приложениях компании. Чтобы получить бонус, нужно зарегистрироваться, пройти идентификацию и пополнить счёт на сумму от 500 рублей, выбрав бонус-код «Приветственный фрибет 1000 рублей». Сделайте ставку от 500 рублей с коэффициентом от 1.60. После расчёта ставки фрибет 1000 рублей поступит на баланс бонусного счета автоматически. Фрибет можно поставить на любое событие из раздела «Футбол», «Хоккей», «Теннис» или «Баскетбол» с коэффициентом от 1.50 до 2.50. Срок действия фрибета — 72 часа. Если ставка сыграет, на бонусный счёт поступит чистый выигрыш. Чтобы вывести фрибет на основной баланс, нужно сделать пять ставок с основного счёта. Сумма каждой ставки — 1000 рублей, коэффициент события — от 1.50 до 3.00. Учитываются как выигрышные, так и проигрышные ставки. Как только пятая ставка будет рассчитана, сумма на бонусном счёте станет доступной к выводу. На отыгрыш даётся 200 часов. Все шаги можно повторить 25 раз. Таким образом, можно получить 25 000 рублей фрибетами. 12 место «Зенит» БК «Зенит» дарим новым игрокам фрибет в размере 100% от первого депозита. Максимальная сумма фрибета – 15 000 рублей. Бонус начислят после первого пополнения игрового счёта. Нужно пополнить счёт в течение трёх дней после регистрации на сумму от 100 рублей. Фрибет будет доступен после того, как игрок сделает ставки в пятикратном размере от первого депозита. В зачёт идут экспрессы минимум из трёх событий. Минимальный коэффициент каждого события — 1.40. На выполнение условий дают 14 дней.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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