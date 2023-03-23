Чехия — Польша. Левандовски порадует Фернанду Сантуша

24 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Чехия — Польша. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами чехов: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Победа поляков оценивается в 3.10. На ничью дают коэффициент 3.32.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Чехия — Польша 24 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Чехия — Польша не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют чехи, сыграет коэффициент 1.29. Гол поляков доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Чехия — Польша (24.03.2023)

Пришла пора европейским сборным стартовать в квалификации на Евро-2024. 24 марта в календаре запланировано несколько матчей, но самый интригующий пройдёт в Праге. На стадионе «Фортуна Арена» сыграют Чехия и Польша. Арбитр даст стартовый свисток в 22:45 мск.

Жеребьёвка отправила соперников в группу Е, в компанию с Молдавией, Албанией и Фарерскими островами. На бумаге Чехия и Польша выглядят фаворитами, но расслабляться им рано — средний уровень команд в Европе заметно вырос.

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Сборная Чехии взяла курс на омоложение состава. Этому способствовало неудачное выступление в квалификации на ЧМ-2022 и в Лиге наций. Напомним, хозяева проиграли в стыковых матчах Швеции со счётом 0:1 и не попали на чемпионат мира в Катаре.

Печально закончились для подопечных Ярослава Шильгавы выступления в Лиге наций. Чехи выступали в Лиге А, но набрали всего четыре очка в группе с Испанией, Португалией и Швейцарией. Закономерный итог — последнее место и вылет в дивизион В.

Основные перемены затронули линию защиты. В составе остались лишь Якуб Брабец и Владимир Цоуфал. Это опытные игроки, у каждого в карьере более 30 матчей в национальной команде. Им в помощь вызваны пять молодых футболистов, представляющих лучшие клубы Чехии — «Славию» и «Спарту».

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В центре поля тренерский штаб Чехии доверяет главные роли Алексу Кралу из «Шальке» и Антонину Бараку, представляющему итальянскую «Фиорентину». От их уверенных действий во многом будет зависеть положительный результат в матче с Польшей.

В свою очередь, поляки решили поменять не состав, а главного тренера. Им удалось заручиться согласием португальца Фернанду Сантуша. Удивительно, но чиновники польской федерации не стали давать шанс вывести сборную на Евро-2024 Чеславу Михневичу. Специалист на ЧМ-2022 в Катаре дошёл с командой до 1/8 финала, уступив французам со счётом 1:3.

Можно с высокой долей вероятности предположить тактическую схему, которую будет внедрять наставник Польши. Он известен своей приверженностью к контратакующему стилю с упором на мощный кулак центральных полузащитников. Роль единственного нападающего отведена Роберту Левандовскому.

Сборные Чехии и Польши провели пять очных встреч. Три победы на счету хозяев и два матча выиграли поляки. Разница забитых мячей 6:5 в пользу чехов.

Сборную Польши явно недооценивают перед матчем с чехами. Необходимо принять во внимание большое количество дебютантов у хозяев. У поляков минимальные изменения по сравнению с чемпионатом мира в Катаре. Также в пользу команды Сантуша говорит эффект от назначения нового тренера — мотивация игроков будет на максимуме. Рекомендуем обратить внимание на победу Польши с форой (0) за коэффициент 2.23.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Чехия — Польша 24 марта 2023 года

На домашней арене сборная Чехии должна больше внимания уделить атаке, что крайне выгодно для команды Фернанду Сантуша. Присутствие на поле Роберта Левандовского может смутить экспериментальную оборону хозяев, в которой сыграют футболисты без опыта больших матчей. Весьма вероятна победа сборной Польши.

Ставка: победа Польши с форой (0) за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

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