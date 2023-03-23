Чехия — Польша. Порядок бьёт класс, Левандовски останется ни с чем

24 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Чехия — Польша. Начало – в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами чехов: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Победа поляков оценивается в 3.10. На ничью дают коэффициент 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Чехия — Польша 24 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч Чехия — Польша не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют чехи, сыграет коэффициент 1.29. Гол поляков доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Чехия — Польша (24.03.2023)

В рамках 1-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Чехии и Польши. Эти команды выступают в группе Е вместе с Албанией, Молдавией и Фарерскими островами.

Чехия последний раз играла в товарищеском матче в ноябре 2022 года и уступила Турции со счётом 1:2. После него у чехов оказалось пять поражений в последних шести матчах. А единственную победу в последних семи играх чехи одержали в товарищеской игре с Фарерскими островами. Правда, нужно отметить, что проигрывала Чехия сильным соперникам: Испании, Португалии и Швейцарии в Лиге наций.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Если взглянуть на статистику матчей Чехии в отборочных турнирах, то можно заметить, что команда выиграла четыре последних домашних матча в этом турнире. Они не уступили в девяти из десяти матчей на своём поле, обыграв, к примеру, сборную Англии. Чехи играют дома результативно: в восьми последних домашних матчах в отборах Евро проходила ставка ТБ 2.5 гола.

Сборная Польши отправляется в Прагу после поражения 1:3 от Франции в 1/8 финала ЧМ-2022. Да, команда вышла в плей-офф, но игра поляков оставила удручающее впечатление. В итоге команда решилась на смену тренера: Чеслав Михневич свой пост покинул, а ему на смену пришёл Фернанду Сантуш.

На ЧМ-2022 Польша выиграла только один из четырёх матчей. Поляки победили Саудовскую Аравию, сыграли вничью с Мексикой и уступили Аргентине с Францией. Польша одержала только три победы в 10 последних матчах.

При этом Польша не проигрывала в 23 из 25 последних матчей в отборочных турнирах чемпионата Европы. Более того, поляки выиграли четыре из пяти последних выездных матчей в отборах на Евро.

Чехия сыграет без ключевого нападающего Патрика Шика, а вот у поляков будет в составе Роберт Левандовски. При этом другого известного форварда — Аркадиуша Милика — Фернанду Сантуш лишился из-за травмы.

Конечно, наличие Левандовского — это весомый фактор, но как команда Чехия выглядит цельнее, организованнее. Вряд ли Фернанду Сантуш за пару тренировок сможет коренным образом перестроить футбол сборной Польши. Домашние трибуны помогут чехам. Предлагаем поставить на их победу. «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 2.34. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: победа Чехии за 2.34.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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