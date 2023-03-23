«Ак Барс» — «Адмирал», пятый матч. Билялетдинов присоединится к Кравцу

«Авангард» уже дожидается своего соперника, который станет известен после этого матча.

24 марта состоится пятый матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.48, успех клуба из Владивостока оценён экспертами в 6.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» 24 марта 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.57. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» Казань — «Адмирал» Владивосток (24.03.2023)

В континентальной хоккейной лиге 23 марта всё внимание будет уделено пятому матчу 1/4 финала турнира между «Ак Барсом» и «Адмиралом», который пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу казанцев.

Переезд серии во Владивосток обернулся для многих сюрпризом. В первом матче «Адмирал» обыграл в овертайме «Ак Барс» (1:0 ОТ), и тогда многие сказали, что серия заиграла иными красками. Однако в последней встрече казанцы сумели вырвать победу в овертайме (2:1 ОТ). Было ли легко? Нет!

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На протяжении четырёх встреч незаметно большого преимущества казанского клуба. Дома подопечные Билялетдинова выиграли с преимуществом в одну шайбу — 3:2 и 2:1. На выезде обе встречи завершились в овертайме Даже по некоторым статистическим показателям где-то «Адмирал» поджимал.

В последнем матче всё решила ошибка хозяев в овертайме, когда на пятаке незаметно появился Александр Радулов, забросив с передачи Дмитрия Воронкова из-за ворот. Одна оплошность стоила победы, но в этой паре настолько сильная конкуренция, что этого стоило ожидать. Хотя изначально многие скептически отнеслись к этой серии.

У «Ак Барса» хватает звёзд и резервов, но важнее опыт Зинэтулы Билялетдинова, который знает, как играть в плей-офф. Леонид Тамбиев после поражения был оптимистичен, понимая, что без ошибок ничего не бывает и сетовать на невезение не стоит. Он обещал, что команда правильно отреагирует и выйдет на матч в Казани с иным настроем.

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«Адмирал» доказал, что можно играть с «Ак Барсом». Тамбиев продолжит придерживаться изначальной тактической схемы и вряд ли будет экспериментировать. Одно поражение – и команда окажется вне плей-офф. В этой серии также большую роль играют перелёты. Поэтому «Адмирал» будет не в самой лучшей форме.

По составу травмированных нет, основные звёзды в порядке, плюс дома казанцы сопернику не проигрывали в пяти последних встречах. В плей-офф Билялетдинов дома в основное время ещё не уступал. Рекомендуем проверить ставку на победу «Ак Барса» и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.75.

Пока в этой серии лишь раз тотал в матче был больше 4.5 шайбы, так что результативной игры не ждём. Тамбиеву удаётся сдерживать подопечных Билялетдинова, но это не мешает хозяевам дома иметь превосходство, плюс поддержка трибун вносит весомый вклад.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» 24 марта 2023 года

Казанцам снова приходится непросто в серии, но оборонительный хоккей Тамбиева не сильно помогает «Адмиралу». Дома у казанцев отменная поддержка трибун, плюс в пяти последних домашних матчах «Ак Барс» не проигрывал сопернику, но пока с результативностью беда, лишь раз тотал был больше 4.5 шайбы. Поэтому проверим ставку на победу хозяев через тотал меньше.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.75.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

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