«Крылья Советов» — Сборная Медиалиги. Прокоп бросит вызов Писарскому

Эти футболисты могут побороться не только в умении забивать голы, но и медийно.

24 марта состоится товарищеский матч «Крылья Советов» — Сборная Winline Медиалиги. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекерская контора «Винлайн» отдаёт предпочтение хозяевам: поставить на победу «Крыльев Советов» можно с коэффициентом 1.44. Успех сборной Медиалиги оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Крылья Советов» — Сборная Winline Медиалиги 24 марта 2023 года

Эксперты букмекерской конторы Winline уверены, что матч «Крылья Советов» — Сборная Winline Медиалиги получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.29. Ставки на то, что самарцы не забьют, принимаются за 12.0.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Крылья Советов» — Сборная Winline Медиалиги (24.03.2023)

Наступил международный перерыв на матчи квалификации Евро-2024. Пока одни футболисты отправились в расположение сборной, другие практикуются в контрольных встречах. На 24 марта запланирован благотворительный товарищеский матч, в котором померяются силами «Крылья Советов» и Сборная Winline Медиалиги.

Билеты на матч продаются по фиксированной цене — 100 рублей. Вырученные средства будут направлены на лечение Никиты Финито. Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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Примечательно, что только один футболист «Крыльев Советов» — защитник Александр Солдатенков — был вызван в национальную команду на товарищеские матчи с Ираном и Ираком. Владимир Писарский, являющийся одним из лучших бомбардиров чемпионата России, остался вне заявки. О причинах не сможет ответить даже сам Карпин.

Для Игоря Осинькина это хорошая новость, так как нападающий совсем недавно присоединился к «Крыльям Советов». Контрольные матчи наверняка помогут наставнику приспособить Писарского к собственной стратегии. За самарцев Владимир забивает пока только в Кубке России.

Стоит отметить, что прошлые сборы «Крылья Советов» провели продуктивно, порадовав болельщиков классным комбинационным футболом и большим количеством забитых мячей. За 10 товарищеских встреч они забили целых 17 мячей. Впрочем, и сами пропустили немало — 14.

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В Кубке России подопечные Осинькина выступили очень здорово. В 1/4 финала (Путь РПЛ) они обыграли «Динамо» (3:2, по сумме двух встреч). В первом полуфинальном матче турнира сыграли вничью с ЦСКА (2:2). А вот в РПЛ самарцы добыли очень плохие результаты. Сначала они уступили «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:4). Затем проиграли «Ахмату» (0:1).

Удивляет то, что «Крылья Советов» не сумели забить. Таким образом, они стали единственной командой, которой не удалось забить в чемпионате России после возобновления сезона. Хотя на гол, и не на один самарцы определённо наиграли. Особенно в матчах с «Динамо» и «Ахматом». В обоих случаях они нанесли по восемь ударов в створ ворот соперников. Подвела реализация.

Скорее всего, именно эту проблему будет решать Осинькин на этих сборах. Также специалист, скорее всего, выделит немало времени талантливым молодым игрокам. У сборной Winline Медиалиги иные задачи и цели на эти сборы. Судя по интервью игроков, в первую очередь она намерена добыть хорошие результаты и показать красивый футбол.

Как и полагается, в сборную были вызваны лучшие футболисты Медиалиги. Техничных и опытных игроков тут предостаточно. В числе таковых Сергей Кутузов, признанный лучшим игроком 2022 года в медиафутболе, а также Михаил Прокопьев, выступавший некоторое время за «Ботев» из Пловдива.

Помимо Прокопа, в состав сборной были вызваны ещё пять футболистов «Амкала» — Дмитрий Кузькин, Арсений Левшук, Анатолий Катрич, Карат и Дуб. Как мы помним, «Амкал» здорово пошумел в Кубке России. Ему удалось добраться до 1/64 финала. Дальше не пустила «Звезда» Дмитрия Комбарова (2:2, по пенальти 2:4).

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Ждём, что предстоящий матч также получится результативным и интересным. Уровень физической подготовки, конечно же, всецело на стороне «Крыльев Советов». Однако мотивации у них, наверное, будет поменьше. Всё же на сборах важен не столько результат, сколько командная игра и исправление имеющихся недочётов.

Думаем, сыграет ОЗ + ТБ 4.5 мяча за коэффициент 2.32. Стоит отметить, что «Амкал» уже играл один раз с командой из РПЛ. Он крупно уступил московскому «Динамо» (0:5). Один из голов в том матче забил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. У самарцев меньше глубина состава, чем у бело-голубых. Да и в соперниках у них не «Амкал», а сборная Медиалиги.

Интересно будет посмотреть на поведение Писарского, который очень быстро стал медийным игроком РПЛ. Владимир постоянно придумывает новое празднование для своих голов и даже делал предложение девушке на поле. Кроме того, не будем забывать, что он лучший бомбардир чемпионата России. Игра с целой сборной таких медийных футболистов должна ему понравиться.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Крылья Советов» — Сборная Winline Медиалиги 24 марта 2023 года

К большому количеству забитых мячей предрасполагает товарищеский статус встречи. Также в пользу такого исхода свидетельствует большое количество забитых и пропущенных «Крыльями Советов» на прошлых сборах мячей. Игорь Осинькин наверняка уделит особое внимание результативности, ведь данный компонент у его подопечных в РПЛ хромает. Для сборной Winline Медиалиги это хорошая возможность навязать сопернику борьбу и забить гол-два.

Ставка: обе забьют и тотал больше 4.5 мяча за коэффициент 2.32.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

Прогноз на матч Сербия — Литва с коэффициентом 3.34.

Камоцци: время Кокорина в сборной России прошло.

Прогноз на матч Швеция — Бельгия с коэффициентом 3.30.

Будка: в Турции нет негатива по отношению к российским футболистам.