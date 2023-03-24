Экспресс на 24 марта с коэффициентом 19.3: Мбаппе побеждает, Тедеско уступает

24 марта пройдут очередные отборочные матчи Евро-2024. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 19.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Швеция — Бельгия 24 марта

Сборная Швеции не смогла отобраться на чемпионат мира в Катаре и провалилась в Лиге наций, вылетев из второго эшелона в третий. Можно говорить о кризисе, а можно о невезении. По игре шведы смотрелись достойно, практически ни в чём не уступали соперникам, но их подвела обычно надёжная оборона, которую Янне Андерссон был вынужден перестраивать.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Если судить по последним товарищеским матчам, то получилось неплохо. В сборной Швеции появилась талантливая молодёжь, которая пока только начинает раскрывать свой потенциал. Бельгийцы сейчас тоже начинают перестройку, приступить к которой их вынудил провал на чемпионате мира. Доменико Тедеско получил шанс заявить о себе на уровне сборных, но его ещё надо использовать с умом.

У Бельгии сейчас есть проблемы с атакой, где Троссард остаётся практически безальтернативной ударной силой, если выбирать из игроков, которые в хорошей форме. Для крепких в защите шведов это просто манна небесная, задача по сохранению своих ворот на замке становится гораздо проще. У Бельгии возможны неожиданные решения в составе, которые не факт, что окажутся правильными. Скандинавы готовы в очередной раз доказать, что порядок и дисциплина бьют класс. Предлагаем поставить на победу сборной Швеции с коэффициентом 3.30.

Прогноз на матч Франция — Нидерланды 24 марта

Ван Гал ушёл из сборной после чемпионата мира, и «оранье» в очередной раз доверились Рональду Куману, уже выводившим сборную Нидерландов на Евро. Франция осталась с Дидье Дешамом, который постарается добавить в свою коллекцию тренерских титулов ещё и чемпионат Европы. Для французов это большой плюс, так как Дешам не раз доказывал свой уровень и прекрасно знаком с игроками.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Нидерланды сейчас выглядят несколько хуже своего соперника и, что логично, котируются ниже. Не все лидеры сборной в хорошей форме, с вратарями у «оранье» проблема, средняя линия тоже провисает, плюс есть необходимость привыкать к требованиям нового старого тренера. У Франции всех этих проблем нет.

Логично предположить, что хозяева в этом матче будут сильнее, но нельзя недооценивать атакующий потенциал гостей. Французы стабильно пропускают от серьёзных соперников, и в этот раз выйти сухими из воды тоже не получится. Предлагаем поставить на победу Франции за 1.83.

Прогноз на матч Чехия – Польша 24 марта

Сборная Польши принимала участие в чемпионате мира и проиграла там двум будущим финалистам. Поражение от Аргентины (0:2) не помешало пройти в 1/8 финала, но там Роберта Левандовского и компанию поджидала Франция (1:3). Победа над Саудовской Аравией на групповом этапе (2:0) – одна из двух успешных игр Польши из девяти последних официальных. Впрочем, соперники у поляков были что надо — помимо вышеупомянутых стран, это Нидерланды (2:2 и 0:2), Бельгия (1:6 и 0:1) и Мексика (0:0) с Уэльсом (1:0).

Многое будет зависеть от Роберта Левандовского. Польский нападающий «Барселоны» недавно восстановился от травмы и, несмотря на некоторые сомнения, прибыл в расположение сборной. Форма Левандовского в Испании вызывает вопросы. С начала февраля поляк забил всего два гола в семи матчах. Выступление за сборную может стать для него перезагрузкой.

Чехия не пробилась на чемпионат мира, проиграв в мартовских стыковых матчах Швеции — 0:1. То поражение задало тренд неудачному 2022 году. В последующих девяти матчах Чехия одержала всего две победы и дважды сыграла вничью. Пять из шести последних своих встреч чехи проиграли. И если неудачи в матчах с Португалией (0:2 и 0:4) и Испанией (2:2 и 0:2) можно списать на уровень соперников, то со Швейцарией (1:2) и Турцией (1:2) команда уровня Чехии могла бы претендовать хотя бы на ничью.

В ближайших матчах Чехии не поможет Патрик Шик. Центрфорвард «Байера» недавно восстановился после травмы, но снова оказался в лазарете немецкого клуба. Шик с большим отрывом является лучшим бомбардиром из числа действующих игроков сборной Чехии – его будет сильно не хватать.

Польша не гранд европейского футбола, хотя пытается им казаться. Получается не очень зрелищно, но с командами-середняками поляки играют успешно. Опыт чемпионата мира и сыгранность команды помогут сохранить свои ворота в неприкосновенности и за счёт этого некрупно победить. Коэффициент 3.20.

Экспресс на матчи 24 марта

Ставка 1: победа Швеции в матче с Бельгией за 3.30.

Ставка 2: победа Франции в матче с Нидерландами за 1.83.

Ставка 3: победа Польши в матче с Чехией за 3.20.

Общий коэффициент: 3.30 Х 1.83 Х 3.20 = 19.3.

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