Испания — Норвегия. Травма Холанда облегчит задачу де ла Фуэнте

25 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Испания — Норвегия. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех норвежцев оценён экспертами в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Испания — Норвегия 25 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» сомневаются, что матч Испания — Норвегия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.32. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Испания — Норвегия (25.03.2023)

В субботу Испания примет Норвегию в Малаге. Этим матчем команды начнут отборочную кампанию Евро-2024. Испанцы — явные фавориты отборочной группы А, а Норвегия будет бороться с Кипром, Грузией и Шотландией за второе место.

У Испании после ЧМ-2022 сменился тренер. Луис Энрике покинул команду, а его место занял наставник молодёжной сборной Луис де ла Фуэнте. В Катаре испанцы провалились, уступив в 1/8 финала сборной Марокко. Команда запомнилась разгромом Коста-Рики, но это была единственная яркая вспышка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Красная фурия» проиграла только 2 из 15 последних матчей, одержав девять побед и четыре матча сыграв вничью. Более того, Испания выиграла каждый из 20 предыдущих домашних отборочных матчей чемпионата Европы. Несмотря на перемены, команда по-прежнему остаётся грозной силой.

Норвегия выиграла только одну из четырёх своих последних встреч, потерпев два поражения. В отборочных турнирах на Евро у команды только одно поражение в десяти последних играх. А ещё норвежцы не уходили с поля без гола в последних 12 отборочных матчах чемпионата Европы. Но с Испанией забить будет сложно, ведь не сыграет Эрлинг Холанд. Главная звезда норвежцев получил травму и пропустит старт отбора. Без него команде Столе Сольбаккена будет непросто.

Испания и Норвегия были в одной отборочной группе Евро-2020. Дома испанцы выиграли 2:1, а в Норвегии команды сыграли вничью — 1:1. Единственную победу над Испанией норвежцы одержали ещё в 2000 году.

В отсутствие травмированного Холанда Норвегия рассчитывает на Мартина Эдегора и Александра Сёрлота. У испанцев не сыграет Педри, но состав команды де ла Фуэнте очень глубокий, это не должно стать проблемой.

Вряд ли Норвегия без Холанда сможет что-то противопоставить испанцам на их поле. Тем более что практически все футболисты сборной Испании прошли через руки де ла Фуэнте в молодёжной команде, так что привыкать к требованиям не придётся. Поставим на успех хозяев с форой (-1.5). «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 2.02. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 7.30.

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