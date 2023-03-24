Шотландия — Кипр. История циклична

25 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Шотландия — Кипр. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу шотландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех киприотов оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Шотландия — Кипр 25 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Шотландия — Кипр получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.48.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Шотландия — Кипр (25.03.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 25 марта запланировано семь встреч 1-го тура группового этапа турнира. В самой ранней из них на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Шотландии примет Кипр. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Шотландия была очень близка к тому, чтобы добыть путёвку в финальный раунд чемпионата мира в Катаре. За 10 туров группового этапа квалификации она проиграла только Дании (0:2). Также шотландцы дважды сыграли вничью. Во всех остальных встречах они выиграли, в том числе в ответном матче с датчанами (2:0).

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Таким образом, подопечные Стива Кларка вышли в полуфинал квалификации ЧМ-2022. Дальше не пустила сборная Украины (1:3). Впрочем, шотландцы не сильно расстроились неудаче. Они моментально реабилитировались и замечательно выступили в Лиге наций.

За шесть туров группового этапа турнира национальная команда Шотландии уступила только Ирландии (0:3), на выезде. Также на выезде она сыграла вничью с Украиной (0:0). Победы одержала в матчах с Арменией (2:0 и 4:1), украинцами (3:0) и ирландцами (2:1).

В целом результаты не сильно удивляют, ведь в состав Шотландии входит немало игроков, которые на клубном уровне выступают в АПЛ. В числе таковых Киран Тирни («Арсенал»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед») и капитан сборной Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).

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К слову, Мактоминей получает мало игрового времени в «МЮ». В сборной он является одним из ключевых футболистов. По некоторой информации, в трансфере полузащитника заинтересован «Ньюкасл». Квалификация на ЧЕ-2024 является для него отличным шансом зарекомендовать себя с хорошей стороны.

Со сборной Кипра у шотландцев не должно возникнуть серьёзных проблем. Разница в уровне игроков колоссальна. Примечательно, что футбол является самым популярным видом спорта на Кипре. Тем не менее последние несколько лет уровень его развития стоит на одном месте.

Квалификацию ЧМ-2022 киприоты полностью провалили. За 10 туров группового этапа они выиграли только у Словении (1:0). Также сборная Кипра сыграла вничью со Словакией (0:0) и Мальтой (2:2). Причём во всех трёх случаях она выступала дома.

Неудачно выступил Кипр и в Лиге наций, хотя в соперниках были не очень сильные сборные. За шесть туров киприоты одержали только одну победу, причём на домашнем стадионе — в матче с Грецией (1:0). Также они два раза сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0 и 2:2). Уступили Косово (0:2 и 1:5) и Греции (0:3).

Из-за неудовлетворительных результатов была произведена смена главного тренера. Никос Костеноглу был отправлен в отставку. Должность занял опытный греческий специалист Темури Кецбая. Вероятно, ему удастся изменить сборную в лучшую сторону. Однако на адаптацию наверняка потребуется некоторое время.

Кецбая хорошо знаком с кипрским футболом, но ранее тренером сборной ему работать не доводилось. Во главе с грузинским специалистом киприоты провели пока только два товарищеских матча. Сначала они уступили Болгарии (0:2), а затем обыграли Израиль (3:2).

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.97. История трёх последних очных встреч (одна товарищеская и две в квалификации ЧЕ) всецело на стороне такого исхода. Во всех трёх шотландцы выиграли с одинаковым счётом — 2:1. Думается, их результативной победой закончится и предстоящий матч.

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Как показывает практика, у киприотов ужасные проблемы с выездами. За последние восемь матчей в гостях они не одержали ни одной победы. Более того, ничья за этот период всего одна. Во всех остальных встречах национальная команда Кипра потерпела поражения и очень много пропустила.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Шотландия — Кипр 25 марта 2023 года

У сборной Шотландии техничнее и сильнее футболисты. Соответственно, лучше и результаты выступлений. Дополнительное преимущество даёт домашний стадион. У Кипра серьёзные проблемы с выездами и прошла смена тренера. Первый блин часто получается комом. История трёх последних очных встреч всецело на стороне результативной победы хозяев. Думается, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: победа Шотландии и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.97.

Экспресс с коэффициентом 8.83.

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