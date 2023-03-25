Экспресс на 25 марта с коэффициентом 13.2: Сперцян и Якин проявят себя

25 марта пройдут очередные отборочные матчи Евро-2024. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Армения — Турция 25 марта

Уже в первом матче сборную Армении ждёт один из главных конкурентов в борьбе за выход из группы. Времени на раскачку у команды Александра Петракова нет, нужно показывать свой лучший футбол здесь и сейчас. А нам предстоит узнать, какие изменения принёс в сборную Армении украинский специалист и есть ли шансы, что здесь он выступит лучше, чем со сборной своей страны, которую не смог вывести на чемпионат мира.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Турция со Штефаном Кунцем работает над возвращением былой славы. У гостей подобрался хороший состав, в котором довольно много игроков из топ-чемпионатов. По отдельности в своих клубах многие игроки выглядят очень интересно, дальше дело за тренером, которому предстоит слепить из них боеспособный коллектив. В последних матчах у турок хватало хороших результатов, они без труда выиграли свою группу в Лиге наций.

У армян были проблемы с голами в последних матчах, но за счёт домашнего поля, особого настроя на принципиального соперника и проблем гостей в обороне они могут постараться и забить. У Турции с голами проблем быть не должно, гости идут на результативной серии из 18 матчей. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 2.22.

Прогноз на матч Испания — Норвегия 25 марта

Четыре года назад эти команды уже встречались в матчах квалификации европейского первенства. Норвегия тогда показала себя достойно в группе с Испанией и Швецией, допустив лишь одно поражение. Однако заняла команда лишь третью позицию. Сейчас от соперников сложно ждать активной или осмысленной игры, так как оба вынуждены перестраиваться.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Красная фурия» после чемпионата мира рассталась с главным тренером Луисом Энрике, сделав ставку на специалиста из молодёжной системы Луиса де ла Фуэнте. Норвегии повезло гораздо меньше, ведь она вынуждена обойтись без Эрлинга Холанда – в сборной звёздный форвард держал планку, забив 21 гол в 23 матчах. Конечно, у гостей даже без лучшего бомбардира крепкий состав во главе с Мартином Эдегором, но для сенсации ресурсов всё-таки не хватит.

Испания давно не проваливается в отборе к чемпионату Европы на своём поле – у них 22 победы подряд, а в четырёх последних играх даже не пропускали голов. Сейчас оставить свои ворота в неприкосновенности не получится, однако стартовать в турнире хозяева постараются с победы. Основной ставкой возьмём «обе забьют» с коэффициентом 2.25.

Прогноз на матч Беларусь — Швейцария 25 марта

Шесть лет назад сборная Швейцарии пригласила белорусов в гости сыграть товарищеский матч, потому что им нужен был подходящий соперник, чтобы потренироваться перед выездом на Фарерские острова. Уже тогда к сборной Беларуси относились как к андердогу, который только и способен играть от обороны в надежде на шальной гол. Тогда «белые крылья» минимально уступили 0:1 и смотрелись относительно неплохо, однако в 2023 году белорусская команда близка к статусу карликовой команды.

Последняя победа Беларуси в официальном матче датирована мартом 2021 года. Тогда в Минск приехал третий состав сборной Эстонии, которую подкосил бушевавший тогда коронавирус. С тех пор в 13 официальных матчах Беларусь добыла три ничьих и допустила 10 поражений. Из-за различных санкций и запретов ни один из этих матчей не был сыгран в Беларуси. Предстоящая встреча также пройдёт на нейтральном поле при пустых трибунах – в Сербии.

Швейцария неплохо выступила на чемпионате мира, выйдя из группы с Бразилией, Камеруном и Сербией. Команда Мурата Якина оставила о себе неплохие впечатления и может занести себе в актив даже поражение от Бразилии (0:1). Однако последнее впечатление оказалось смазанным – 1:6 от Португалии. Это поражение стало для Швейцарии вторым за семь последних официальных матчей.

Если не учитывать матчи в Катаре, то в четырёх из пяти последних выездных играх с участием Швейцарии забивалось не менее трёх мячей. Учитывая уровень соперника, сделаем ставку на тотал больше 3.5 мяча за 2.65.

Экспресс на матчи 25 марта

Ставка 1: обе забьют в матче Армения — Турция за 2.22.

Ставка 2: обе забьют в матче Испания — Норвегия за 2.25.

Ставка 3: ТБ 3.5 в матче Беларусь — Швейцария за 2.65.

Общий коэффициент: 2.22 Х 2.25 Х 2.65 = 13.2.

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