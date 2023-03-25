Люксембург — Португалия. Роналду проявит преданность

38-летний нападающий продолжает доказывать своё величие и верность португальцам. Всё дело было в тренере!

26 марта состоится матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Люксембург — Португалия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех люксембуржцев оценён экспертами в 18.0. Ставки на ничью принимаются за 8.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Люксембург — Португалия 26 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Люксембург — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.33.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Люксембург — Португалия (26.03.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 26 марта запланировано восемь встреч 2-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Стад де Люксембург» сборная Люксембурга примет Португалию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сборная Люксембурга относится к числу аутсайдеров. На чемпионат мира в Катаре ей квалифицироваться не удалось. За восемь туров группового этапа отбора «красные львы» победили только Ирландию (1:0) и Азербайджан (2:1 и 3:1). Во всех остальных встречах они потерпели поражения и много пропустили.

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Уступил Люксембург и Португалии (1:3 и 0:5). Ответная встреча запомнилась тем, что оформил хет-трик Криштиану Роналду. При этом чувствовалось, что португальцы могут забить ещё больше. К 17-й минуте на табло горело цифры 3:0. Добившись комфортного преимущества, они сбавили темп и следующий гол забили почти через час.

После провальных выступлений в квалификации на чемпионат мира «красные львы» довольно неплохо сыграли в Лиге наций, где уровень соперников был гораздо ниже. Они выиграли у Литвы (2:0 и 1:0), а также у Фарерских островов (1:0). Вничью сыграли с ними же (2:2) и Турцией (3:3). Также уступили туркам (0:2).

В квалификации ЧЕ-2024 люксембуржцы стартовали тоже вполне сносно. Они сыграли вничью со Словакией (0:0). Постепенный прогресс в игре наблюдается. Многие специалисты считают, что если «красные львы» продолжат набирать обороты, то смогут претендовать на попадание в финальные раунды крупных международных турниров.

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Пока же люксембуржцы не представляют большой угрозы для сборной Португалии, за которую выступает множество звёздных игроков. На ЧМ в Катаре «команда избранных» добралась до 1/4 финала, где обидно уступила Марокко (0:1). На предыдущей стадии турнира она крупно обыграла Швейцарию (6:1).

Из-за болезненного вылета с первенства планеты Роналду мог завершить карьеру в сборной. В этом он признался после перехода в «Аль-Наср». Однако смена главного тренера и не только заставили его изменить решение. Новым наставником сборной Португалии стал Роберто Мартинес, так и не сумевший достичь больших высот с «золотым поколением» национальной команды Бельгии.

Изначально назначение испанца вызывало немало вопросов. Однако в дебютном для Мартинеса матче португальцы разгромили Лихтенштейн (4:0). Одним из главных героев встречи стал как раз Роналду. Он записал на свой счёт дубль. Кроме того, нападающий установил рекорд по матчам за сборную. Встреча стала для него 197-й на международной арене.

Также Роналду стал первым игроком в истории, кому удалось забить 100 голов в официальных матчах за национальную команду. Переезд в Саудовскую Аравию пошёл знаменитому португальцу на пользу. Он набрал потрясающую форму и начал забивать голы пачками. 38-летний форвард доказал, что списывать его со счетов пока рано.

Стоит отметить, что Роналду остался очень доволен совместной работой с Мартинесом. 38-летний нападающий заявил, что при новом наставнике тренировки стали гораздо динамичнее и интенсивнее. Да и эмоциональный фон у сборной Португалии стал гораздо лучше, чем во время выступлений на чемпионате мира в Катаре.

По составу «команда избранных» выглядит одним из главных фаворитов ЧЕ-2024. Поставить на то, что она одержит в предстоящем матче победу и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Четыре из пяти последних очных встреч во всех официальных турнирах заканчивались данным исходом.

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Лишь раз португальцы пропустили. Причём удар, который привёл к голу, стал единственным нанесённым «красными львами» в створ за весь матч. Вероятнее всего, Криштиану Роналду снова порадует забитыми мячами. Люксембуржцы являются любимой жертвой знаменитого португальца. В ворота «красных львов» он забил целых девять мячей.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Люксембург — Португалия 26 марта 2023 года

Сборная Люксембурга постепенно становится лучше и успешнее, но до Португалии ей ещё очень далеко. У «команды избранных» намного выше уровень состава и игры. В четырёх из пяти последних очных встреч «красные львы» потерпели поражения, не сумев забить ни единого гола. Скорее всего, уступят идентичным образом они и в этот раз.

Ставка: Португалия победит и не пропустит за коэффициент 1.76.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

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