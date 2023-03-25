Мальта — Италия. «Скуадра адзурра» настроена агрессивно

26 марта 2023 года состоится матч квалификации Евро-2024 Мальта — Италия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.11. Шансы мальтийцев оценены в 28.0. Заключить пари на ничью предлагается за 8.50.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Мальта — Италия 26 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча Мальта — Италия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.65. Ставки на то, что итальянцы победят со счётом 3:0, принимаются за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации ЧЕ-2024 Мальта — Италия (26.03.2023)

Действующие чемпионы Европы, сборная Италии, неудачно начали отборочную кампанию Евро-2024, проиграв Англии в Неаполе со счётом 1:2. Теперь Роберто Манчини нужно реабилитироваться, чтобы вернуть уверенность футболистам и болельщикам.

В воскресенье Италия отправится на Мальту для проведения второго матча отборочного турнира Евро-2024. Соперник также проиграл стартовый матч турнира. «Соколы» уступили Северной Македонии со счётом 1:2, хотя до 86-й минуты уступали — 0:2.

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Итальянцы также проигрывали со счётом 0:2, прежде чем сделать рывок и отыграть один мяч. В перерыве Англия вела 2:0 благодаря голам Деклана Райса и Гарри Кейна. Матео Ретеги забил чуть более чем за 30 минут до конца матча, но Италия не смогла сравнять счёт.

У Манчини есть потери, но он изо всех сил пытается найти футболистов на замену выбывшим, которые в своё время помогли Италии выиграть турнир Евро-2020.

Мальта и Италия впервые встретились в 1986 году, и «адзурри» победили со счётом 2:0. После первой встречи команды сыграли ещё семь раз. Италия выиграла все встречи. В шести из восьми матчей мальтийцы не могли забить.

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Группа С конкурентная. Англия и Италия считаются самыми сильными командами в ней. Однако Северная Македония и Украина, безусловно, будут бороться за второе место в группе. Вероятнее всего, Мальта должна занять последнее место, если судить по другим командам в группе.

Италия должна лучше действовать в атаке в матче с Мальтой. В игре с Англией «лазурные» нанесли 10 ударов, но только один попал в цель.

Матео Ретеги может сохранить своё место в основе после гола, который забил англичанам. Все остальные позиции, кроме Джанлуиджи Доннаруммы, могут быть изменены.

Мальта, с другой стороны, нанесла два удара в створ из семи ударов по воротам в целом в игре с Северной Македонией. «Соколы» уступили по владению мячом, и, скорее всего, с итальянцами будет то же самое.

Почти весь состав сборной Мальты играет в своей стране. Есть несколько игроков, таких как Тедди Теума и Джоди Джонс, которые выступают за пределами. Однако их усилий недостаточно, чтобы обыграть действующего чемпиона Европы.

Италия выиграла все восемь матчей у Мальты. «Лазурные» должны одержать ещё одну победу, и с солидным отрывом. Предлагаем поставить на итальянцев с форой (-2.5) за коэффициент 2.00 по линии «Фонбет». Там же каждый зарегистрировавшийся получит фрибет 2000 рублей. Он будет доступен в приложении.

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