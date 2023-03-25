«Адмирал» — «Ак Барс», шестой матч. Билялетдинов теряет контроль

26 марта состоится шестой матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ «Адмирал» — «Ак Барс». Начало встречи — в 10:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтения гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.08, успех клуба из Владивостока оценён экспертами в 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Адмирал» — «Ак Барс» 26 марта 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Адмирал» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.55, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.54. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Адмирал» Владивосток — «Ак Барс» Казань (26.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге 26 марта всё внимание будет уделено шестому матчу 1/4 финала турнира между «Адмиралом» и «Ак Барсом», который пройдёт на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке. Первое вбрасывание состоится в 10:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу казанцев.

Пятая игра в Казани стала сенсацией. Подопечные Тамбиева обыграли «Ак Барс» (2:1). Впервые казанцы уступили дома в этой серии, да ещё и в основное время. При этом стоит отметить, что хозяева уже с первых минут встречи были не в своей тарелке. Радулову даже пришлось кричать на одноклубника.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, но соперники не поскупились на обилие острых моментов. Во втором периоде у гостей выдался неплохой отрезок. Даниил Гутик открыл счёт в матче на 36-й минуте. Сперва судьи не засчитали шайбу, но после видеопросмотра зафиксировали взятие ворот. «Адмирал» продолжил натиск и сумел провести контратаку, увеличив преимущество. Николай Чебыкин записал шайбу на свой счёт.

При этом хозяева перебросали соперника 22:9 во втором периоде, но так и не смогли пробить Серебрякова. В третьем периоде «Ак Барс» усилил натиск на ворота гостей, но лишь Александр Радулов сумел забить гол. На большее казанцев не хватило.

Оборона гостей выстояла, заслуга у голкипера, который в этой серии главная звезда «Адмирала». За 11 игр плей-офф у Никиты 94,76% отраженных бросков и коэффициент надёжности 1,86. Тамбиев перед стартом пятой игры обещал, что удивит, но вряд ли многие могли представить, что этот клуб будет так биться с одним из лидеров КХЛ этого сезона.

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Изнуряющий, закрытый хоккей — это тактика Тамбиева. Пугает, что казанцы с такими резервами не смогли ничего придумать. Серия едет обратно во Владивосток. «Адмирал» ещё рано списывать! Подопечным Билялетдинова придётся несладко. У соперника дома отменная поддержка, плюс перелёт может сказаться на игре гостей.

Клуб из Владивостока адаптирован к перелётам, ведь в регулярном сезоне команда 34 раза выступала на выездах. Казанцы же к таким дальним расстояниям не привыкли, плюс дома «Адмирал» ещё не проигрывал сопернику в плей-офф в основное время. На «Фетисов-Арене» гостям сложнее, специфическая коробка, самая узкая в лиге.

Хозяева будут иметь преимущество, мы рекомендуем в шестой встрече ставку на то, что «Адмирал» не проиграет в основное время за 1.76. Леонид Тамбиев знает своё дело, плюс отменная игра вратаря держит состав на плаву, так что есть все шансы на хороший исход.

Зинэтула Билялетдинов проведёт работу с составом, но, как показали первые две игры во Владивостоке, команде тяжело и непросто работать с таким цепким соперником. Кажется, что тренер теряет контроль над ситуацией и серия может сравняться.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Адмирал» — «Ак Барс» 26 марта 2023 года

Подопечные Тамбиева творят историю и сокращают отставание в серии. Плюс шестой матч пройдёт во Владивостоке. Голкипер Никита Серебряков, главная звезда и надежда клуба, в порядке, готов выручать. Казанцы постараются вернуть долг за поражение, но, думается, как минимум у хозяев есть шанс не проиграть в основное время. Чаша весов уже не на стороне казанцев, серия обретает интереснейший оборот.

Ставка: «Адмирал» не проиграет в основное время за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

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