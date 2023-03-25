Казахстан — Дания. «Ястребам» не светит солнце

Казахстанцам не повезёт второй раз с момента начала квалификации.

26 марта 2023 года состоится матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Дания. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу датчан можно с коэффициентом 1.25. Шансы казахстанцев оценены в 14.0. Заключить пари на ничью предлагается за 5.50.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Казахстан — Дания 26 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча Казахстан — Дания получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.17. Ставки на то, что датчане победят со счётом 2:0, принимаются за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации ЧЕ-2024 Казахстан — Дания (26.03.2023)

Казахстан и Данию ждёт 2-й тур отборочного турнира Евро-2024 после очень контрастных результатов в последней встрече.

Датчане отлично сыграли дома с Финляндией, а главную сенсацию украл фантастический хет-трик Расмуса Хёйлунна. Он забил после 21-й минуты, а затем забил ещё два гола в последние 10 минут игры.

Билялетдинов: игра сборной России заставляет насторожиться.

На счету футболиста «Аталанты» теперь три гола в трёх матчах за сборную, и он уже стал третьим по количеству забитых мячей среди нападающих сборной Дании.

Победа в игре с Финляндией со счётом 3:1 помогла Дании быстро оправиться от неудачного чемпионата мира, на котором они забили всего один гол.

Подопечные Каспера Юльманна забили один гол в ворота Франции, проиграв со счётом 1:2, а также сыграли вничью 0:0 с Тунисом и проиграли Австралии. Датчане выбыли из соревнований, оказавшись на последнем месте в группе. Ожиданий они не оправдали.

Нагельсман готов возглавить «Тоттенхэм» после увольнения из «Баварии».

Дания также заняла третье место в Лиге наций в конце прошлого года, обыграв Францию дома и на выезде, а также Австрию. Однако проиграла оба матча Хорватии.

Состав команды Юльманна практически не изменился со времён чемпионата мира, хотя в ней по-прежнему отсутствует Кристиан Эриксен из-за травмы, полученной в матче с «Редингом» в составе «Манчестер Юнайтед».

Что касается Казахстана, то он выходит на этот матч после того, как упустил преимущество 1:0 в матче со Словенией, проиграв 1:2. Максим Самородов забил гол на 23-й минуте на «Астана-Арене», но два гола во втором тайме лишили команду трёх очков.

Однако Казахстан провёл фантастическую Лигу наций, выиграв четыре матча, сыграв вничью и уступив Азербайджану. Подопечные Адиева победили Беларусь и обыграли Словакию дома и на выезде, а также выиграли у Азербайджана в ответном матче.

Поражение в последней встрече стало четвёртым подряд для казахстанцев во всех соревнованиях. После Азербайджана (0:3) были очень плохие матчи с Узбекистаном и ОАЭ, в которых сборная пропустила четыре мяча и забила только один.

Это должна быть довольно лёгкая победа для Дании, несмотря на плохую форму во время чемпионата мира. Мы прогнозируем победу датчан и тотал больше 2.5 мяча за 2.89, так как команда стремится остаться на первом месте в отборочной группе Евро-2024. Сделать ставку можно в букмекерской конторе «Фонбет», которая дарит новым пользователям фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Дании и тотал больше 2.5 мяча за 2.89.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

Мбаппе вышел на пятое место по голам за сборную Франции.

Прогноз на матч Англия — Украина с коэффициентом 3.26.

Дмитрий Медведев призвал скорректировать правила, связанные с Fan ID.

Прогноз на матч Россия — Ирак с коэффициентом 2.50.