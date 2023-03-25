Англия — Украина. Саутгейт натерпится от Мудрика и Зинченко

26 марта 2023 года состоится матч квалификации Евро-2024 Англия — Украина. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.25. Шансы украинцев оценены в 12.5. Заключить пари на ничью предлагается за 5.70.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Англия — Украина 26 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча Англия — Украина получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.17. Ставки на то, что англичане победят со счётом 2:0, принимаются за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации ЧЕ-2024 Англия — Украина (26.03.2023)

Украина начнёт свою отборочную кампанию Евро-2024 с матча с Англией на «Уэмбли» в воскресенье, а у «трёх львов» уже есть три очка. Действительно, команда Саутгейта занимает первое место в группе С после тяжёлой победы в матче с Италией со счётом 2:1 в Неаполе.

Почти наверняка Англия и Украина будут стремиться добиться положительного результата, чтобы удержать Италию в нижней части турнирной таблицы. Англия начала свою кампанию с впечатляющей победы во встрече с итальянцами, голы в первом тайме забили Деклан Райс и Гарри Кейн.

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Несмотря на пропущенный гол от Матео Ретеги во втором тайме и красную карточку Люка Шоу, «три льва» выстояли и взяли три очка в Неаполе. Не считая товарищеских матчей, команда Саутгейта проиграла всего 4 из последних 21 встреч во всех соревнованиях, одержав 11 побед и шесть раз сыграв вничью.

Стоит также отметить, что в семи из девяти последних матчей с участием Англии был зафиксирован тотал больше 2.5 мяча. Причём «три льва» забивали больше 2.5 гола в четырёх случаях за это время.

Что касается Украины, то её последняя игра состоялась ещё в сентябре, когда она сыграла в безголевую ничью с Шотландией. В прошлом году украинцы провели сильную кампанию в Лиге наций, одержав три победы, два раза сыграв вничью и потерпев одно поражение. В итоге Украина заняла второе место в своей группе.

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В шести матчах она не только забила 10 голов, но и пропустила всего четыре, сохранив при этом четыре раза ворота сухими. Кроме того, Украина проиграла только два из восьми последних матчей во всех соревнованиях, одержав четыре победы.

На последнем чемпионате Европы «три льва» разгромили украинцев со счётом 4:0, продлив свою беспроигрышную серию в этом очном матче до четырёх игр. Левый защитник сборной Англии Люк Шоу отстранён от игры после получения красной карточки в матче с Италией, поэтому Чилуэлл и Киран Триппьер будут бороться за его место.

В составе сборной Украины есть такие известные имена, как Александр Зинченко из «Арсенала», Михаил Мудрик из «Челси» и Андрей Лунин из «Реала».

Хотя Англия является фаворитом на победу в воскресенье, благодаря своей стойкости Украина может расстроить хозяев и взять что-то от игры.

Учитывая это, мы прогнозируем, что Украина удержит ничью с Англией, при этом ожидается, что обе команды забьют более 1.5 мяча в захватывающем матче. Ставим на результативную ничью за 6.60 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: результативная ничья за 6.60.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

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