Нидерланды — Гибралтар. Рональд Куман жаждет разгрома

Тренер учтёт недочёты, которые привели к 0:4 с Францией. Теперь черёд его подопечных громить.

27 марта состоится матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Нидерланды — Гибралтар. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев с форой (-5.5) в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех гибралтарцев с форой (+5.5) оценён экспертами в 2.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Нидерланды — Гибралтар 27 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Нидерланды — Гибралтар получится результативным: тотал больше 5.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 мяча — за 2.43. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 4.20. Если не забьют — коэффициент 1.20. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 5.00.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Нидерланды — Гибралтар (27.03.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 27 марта запланировано восемь встреч 2-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме сборная Нидерландов примет Гибралтар. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В матче 1-го тура сборная Нидерландов с разгромным счётом уступила Франции (0:4). Голландцы выиграли по владению мячом, но создали гораздо меньше опасных моментов. Примечательно, что встреча стала первой для Рональда Кумана после возвращения на должность главного тренера.

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Специалист не стал ничего изобретать. Он выставил на матч с французами состав, практически идентичный тому, который использовал Луи ван Гал на чемпионате мира в Катаре. Исключение составила лишь вратарская позиция. Вместо здорово выступившего на турнире Андриса Нопперта стоял 33-летний Яспер Силлессен.

Также пропустили встречу из-за травм Френки де Йонг и Стивен Бергвейн. Кроме того, не смогли сыграть Коди Гакпо, Маттейс де Лигт, Свен Ботман и Йоей Верман. По слухам, игроки отравились курицей карри. Соответствует это действительности или нет — остаётся загадкой. Вирджил ван Дейк, например, тоже ел эту курицу и отметил, что она была восхитительной.

Так или иначе, у оранжевых очень много кадровых потерь. Разгромное поражение в матче с Францией наверняка по-спортивному разозлит команду. Но усложняет её положение потеря важных игроков и то, что Куман не освоился на своём месте. Наставник отметил, что в матче с Францией его подопечные играли слишком наивно. Он остался недоволен действиями как молодёжи, так и ветеранов.

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Гибралтар является одним из главных аутсайдеров. Во всех десяти матчах группового этапа квалификации ЧМ-2022 он потерпел поражения и очень много пропустил. За этот период времени в ворота подопечных Хулио Рибаса забили целых 43 мяча. 13 забили как раз голландцы.

Крайне неудачно выступили гибралтарцы и в Лиге наций. Впрочем, некоторый прогресс у них благодаря Рибасу появился. За шесть туров национальная команда Гибралтара всё-таки сумела один раз зацепиться за ничью — в матче с Болгарией (1:1). Во всех остальных случаях она уступила, но пропустила уже не так много.

Во встречах с Северной Македонией и Грузией подопечные Рибаса уступили со счётом 0:2 и 1:2 соответственно. Правда, оба матча проходили в Гибралтаре. На выезде они потерпели разгромные поражения и в игре с македонцами (0:4), и во встрече с грузинами (тоже 0:4).

В грядущем матче гибралтарцам вряд ли удастся избежать очередного разгромного поражения. Но, учитывая ранее упомянутые нами проблемы голландцев, наилучшим вариантом для ставки выглядит ТМ 6.5 мяча за коэффициент 1.78. Пять или шесть мячей оранжевые вполне могут забить. Больше — уже вряд ли.

Скорее всего, отметится забитыми мячами лидер нападения голландцев Мемфис Депай. Во встрече с Францией он не сумел реализовать 11-метровый удар в компенсированное ко второму тайму время. Надо исправляться. На встречу с гибралтарцами нападающий наверняка выйдет мотивированным.

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Разница в классе игроков очень велика. Маловероятно, что гибралтарцам удастся создать хотя бы один опасный момент у ворот голландцев. В то же время ко встрече они подходят с хорошим запасом сил, так как пропускали матч 1-го тура. Вряд ли они пропустят больше шести мячей.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Нидерланды — Гибралтар 27 марта 2023 года

Всё свидетельствует в пользу разгромной победы сборной Нидерландов. Она намного сильнее. В то же время вряд ли ей удастся забить слишком много голов. Кадровых потерь у оранжевых очень много. Сборная Гибралтара является явным аутсайдером, но ко встрече она подходит с хорошим запасом сил. Плюс под руководством Рибаса гибралтарцы понемногу прогрессируют. Сдаётся, забитых мячей будет меньше шести.

Ставка: тотал меньше 6.5 мяча за коэффициент 1.78.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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