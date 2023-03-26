Польша — Албания. Левандовски реабилитирует Сантуша

27 марта состоится матч 2-го тура группового этапа квалификации Евро-2024 Польша — Албания. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в качестве фаворита выделяют хозяев поля: поставить на победу поляков можно с коэффициентом 1.57, а успех албанцев оценён в 7.20. Заключить пари на ничью можно за 3.70.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Польша — Албания 27 марта 2023 года

Букмекеры считают, что встреча Польша — Албания не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.74. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.30. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Польша — Албания (27.03.2023)

Матч 2-го тура тура квалификации Евро-2024 Польша — Албания состоится 27 марта в Варшаве на стадионе «Народовы». Славко Винчич даст стартовый свисток в 21:45 мск. Сможет ли Польша реабилитироваться за поражение от чехов? Разбираемся вместе.

Чеслав Михневич смог удержать польскую сборную на плаву. Под его руководством бело-красные пробились на чемпионат мира, обыграв Швецию (2:0) в финале плей-офф квалификации, а уже в Катаре они прошли в 1/8 финала.

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Правда, выход в плей-офф с последующим поражением от будущего финалиста — сборной Франции (1:3) — не спас Чеслава Михневича от отставки. Дело в том, что команда продемонстрировала блёклую игру в атаке как по визуальным впечатлениям, так и по статистическим показателям.

Игровой стиль был критикуем не только болельщиками, но и футболистами. Ходят слухи, что капитан сборной Роберт Левандовски повлиял на отставку главного тренера, угрожая президенту Польского футбольного союза, что в случае пролонгации соглашения с Михневичем он с рядом ключевых игроков закончат международную карьеру.

Так, новым тренером был выбран Фернанду Сантуш. Вместе с ним «белые орлы» постараются преодолеть квалификацию на Евро-2024.

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К старту отборочного турнира Роберт Левандовски подходит не в лучшей форме. У нападающего «Барселоны» сбился прицел. За 11 официальных матчей в 2023 году он забил лишь пять голов, два из которых во встрече с «Сеутой» (5:0) в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

В матче 1-го тура квалификации со сборной Чехии поляки доминировали на поле, но нанесли лишь 11 ударов по воротам, из которых четыре в створ. В итоге команда забила всего один мяч. Соперник эффективнее распорядился своими голевыми моментами, обнажив проблемы поляков в обороне. Фернанду Сантуш должен сделать выводы.

Хозяева превосходят соперника во всём. На домашнем поле сборная Польши должна вновь будет уделить больше внимания атаке. Мотивация футболистов после поражения Чехии будет на максимуме. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу Польши с форой (-1) за коэффициент 2.03.

Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2024 Польша — Албания 27 марта 2023 года

Примечательно, что характерной чертой игрового стиля Сантуша является упор на ментальную устойчивость и эмоциональную стабильность игроков, благодаря чему его подопечные не раз добивались волевых побед. Футболисты сборной Польши разочаровали качеством игры. Два быстрых гола в начале встречи ввели игроков в ступор. В грядущей встрече футболисты Польши постараются проявить себя с лучшей стороны. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу сборной Польши с форой (-1) за 2.03.

Ставка: победа Польши с форой (-1) за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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