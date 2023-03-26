«Локомотив» — ЦСКА, шестой матч. Фёдоров обеспокоен

Всё ведёт к тому, что армейцам предстоит играть и седьмой матч.

27 марта состоится шестой матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.32, успех армейцев оценён экспертами в 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — ЦСКА 27 марта 2023 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ «Локомотив» Ярославль — ЦСКА Москва (27.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге 27 марта всё внимание будет уделено шестому матчу 1/4 финала турнира между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча пройдёт на льду «Арены-2000» в Ярославле, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу армейцев.

Пятый матч серии в Москве оказался не таким удачным для подопечных Сергея Фёдорова. «Локомотив» вырвал победу у ЦСКА со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил Максим Берёзкин в большинстве на 52-й минуте встречи. Снова матч получился равным, обе команды показали атакующий хоккей.

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Статистика осталась за гостями. По броскам в створ 25:21, на точке вбрасывания также ярославцы оказались сильнее 32:18. Плюс у «Локомотива» суммарно было 10 минут большинства, одно команда реализовала. ЦСКА же боролся, но не удалось порадовать болельщиков. Снова равный и цепкий хоккей.

Стоит отметить игру вратарских линий. Даниил Исаев в пятой встрече сделал второй шат-аут в этом плей-офф, отразив 21 бросок. За 10 игр розыгрыша Кубка Гагарина у него 94,23% отражённых бросков. Адам Рейдеборн же отразил 24 из 25 бросков, за 10 игр плей-офф у него 91,54% сейвов при коэффициенте надёжности 2,46.

В этой серии огромную роль играют голкиперы, плюс Сергей Фёдоров в послематчевом интервью сказал, что красно-синим пришлось приложить много усилий, чтобы перестроиться на атакующий хоккей. Серия переезжает в Ярославль, «Локомотив» сократил отставание до минимума, но сможет ли сравнять счёт?

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Железнодорожники усвоили уроки прошлого года в серии с ЦСКА и показывают совершенно другого уровня хоккей. Плюс дома будет поддержка трибун, так что хозяевам должно быть проще. Однако Игорь Никитин в послематчевом интервью сказал, что шестой матч для его команды будет не легче, у него такая же цена, что и в пятой игре.

«Локомотив» психологически стал сильнее после такой победы. Это отменный опыт, и рост игроков обеспечен. Впрочем, гости тоже получили важные уроки и вряд ли будут сидеть без дела. Мы ждём снова цепкий и неуступчивый хоккей. Однако в Ярославле у хозяев отменная статистика.

Эксперты отдают предпочтение хозяевам. Однако недооценивать ЦСКА не стоит, настолько серьёзная конкуренция и борьба у команд, что лишь раз соперники играли с большим тоталом голов в матче, и пока победы сменяются поражениями.

Мы бы рекомендовали ставку на победу «Локомотива» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.70. В этой серии ещё ни разу дело не доходило до овертайма. Плюс дома ярославцы чувствуют себя куда лучше, тем более после такой важной и нужной победы. Команда на подъёме.

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Ярославцы верят в себя и не замечают мастерства и опыта соперника. Они не боятся армейцев, которые были чуть удачливее на старте серии. Железнодорожники же каждую игру проводили как последнюю, бились до конца, и это наконец приносит плоды.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 27 марта 2023 года

Серия едет в Ярославль, у Игоря Никитина отменный состав, который не уступает, а где-то даже превосходит ЦСКА. Дома ярославцы играют здорово, и поддержка трибун помогает, гонит команду вперёд. Красно-синие уже не кажутся фаворитами. Потому проверим ставку на победу хозяев и тотал меньше.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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