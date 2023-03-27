Турция — Хорватия. С армянами было проще

28 марта состоится матч 2-го тура группы D в рамках отборочного турнира на Евро-2024 Турция – Хорватия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу Хорватии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех Турции оценивается в 3.32. На ничью дают коэффициент 3.32.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Турция — Хорватия 28 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Турция – Хорватия не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Турция — Хорватия (28.03.2023)

Сборная Турции начала отбор так, как от неё и ожидали – с победы и в зрелищном стиле. Для турок матч с Арменией стал третьим подряд, выигранным со счётом 2:1. Ранее пострадали Шотландия и Чехия в товарищеских играх. Неплохое начало, которое сразу вывело турок в лидеры группы.

Сборная Хорватии в 1-м туре умудрилась упустить преимущество, ведя в счёте 1:0. Уэльс нанёс первый удар в створ ворот на 93-й минуте и сразу забил. «Шашечные» не добились желаемого результата, но по игре их особо не в чем упрекнуть, кроме реализации моментов.

В «Спартаке» прокомментировали состояние Селихова.

С защитой у команды Штефана Кунца хватает проблем, а её главная сила в атаке. Турция не станет играть в такой закрытый футбол, как валлийцы, поэтому хорватам будет проще. Златко Даличу и его подопечным с трудом удаётся игра со сборными, выставляющими «автобус».

Гостям очень важно быстро прийти в себя после неудачи, постараться сделать выводы и продолжать в том же духе. Такие игры, как с Уэльсом, бьют по уверенности футболистов, которые сделали всё для победы. Для выезда в Турцию уверенность в себе очень нужна, ведь местные болельщики умеют оказывать давление на соперника.

Хорватия считается фаворитом матча, но турки могут преподнести сюрприз. У хозяев выросло отличное поколение футболистов, многие из которых на ведущих ролях в европейских клубах. Плюс очень нравится подход Штефана Кунца, который, в отличие от многих предыдущих тренеров, не смотрит на былые заслуги, а вызывает только сильнейших.

Петржела: нет никакой ценности в победе сборной России над Ираком.

В последнее время Турция стала гарантом зрелищной игры и результативных матчей. Если взглянуть на последние 20 встреч турок, то окажется, что 16 из них были результативными. В 13 встречах играла ставка «обе забьют».

Турция имеет серию из 19 результативных матчей подряд. Последним, кому не смогла забить команда, был Уэльс ещё летом 2021 года, на провальном для сборной Евро-2020. Хорваты не настолько зрелищная команда, но средняя результативность последних 20 матчей составляет как раз 2,5 мяча за игру.

Прогноз и ставки на матч отбора на Евро-2024 Турция — Хорватия 28 марта 2023 года

Есть смысл сыграть напротив букмекерским ожиданиям и поставить на тотал больше 2.5 мяча. Хорваты в последнее время не отличаются зрелищной игрой, но для подходящего соперника могут сделать исключение. Турция как раз из таких команд, которые могут любого вынудить к яркой и обоюдоострой встрече.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.22.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

Гол Кварацхелии признан лучшим в марте в чемпионате Италии.

Transfermarkt поднял трансферную стоимость Головина до € 25 млн.

Червиченко: важно не дать Пиняеву зазвездиться.

Зарплату Месси в МЛС будут выплачивать все клубы лиги.