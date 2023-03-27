Румыния — Беларусь. Белорусский футбол нужно спасать!

28 марта состоится матч 2-го тура квалификации Евро-2024 Румыния — Беларусь. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу румынской сборной в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. На победу Беларуси принимают ставки за 9.40. Поставить на ничью можно за 4.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Румыния — Беларусь 28 марта 2023 года

По мнению букмекеров, матч не выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.74, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.17. На гол хозяев поля дают коэффициент 1.11, а гол белорусов оценивается за 2.16. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 2.44.

Анализ и прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Беларусь (28.03.2023)

Надежды болельщиков сборной Беларуси на то, что команда в новом отборочном цикле будет выглядеть более конкурентоспособной, продержались примерно 205 секунд – до того момента, как швейцарец Ренато Штеффен забил мяч с расстояния примерно нескольких сантиметров от линии ворот.

Вингер «Лугано» повторил этот трюк ещё дважды в первом тайме – сборная Беларуси допускала ошибки внутри вратарской площади. В итоге белорусы проиграли с крупным счётом 0:5, выступая на нейтральном стадионе в Сербии.

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Швейцарская команда забила пять мячей из шести ударов в створ, а тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев признался в послематчевом интервью, что все замены перед стартом второго тайма делал с прицелом на следующий тур, чтобы дать отдохнуть более возрастным спортсменам.

Результат матча закономерен. Белорусский футбол находится в глубоком кризисе, следствием которого стало множество внутренних и внешних факторов. Результат больно ударил как по выступлениям команд Высшей лиги в еврокубках, так и по представительству воспитанников белорусских клубов в западных чемпионатах.

Метания со стратегией развития национальной команды привели к тому, что в основном составе на матч со Швейцарией вышли всего пять футболистов, которые сыграли за белорусскую сборную более восьми матчей. Особенно показательна была позиция вратаря – Андрею Кудравцу всего 19 лет, и это был его первый официальный матч за сборную.

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Поражение в матче с Швейцарией стало для Беларуси 11-м в 14 последних официальных встречах. Отдельно отметим печальную статистику тренера Георгия Кондратьева – под его руководством «белые крылья» не выигрывают вот уже 19 матчей подряд. Правда, часть этих встреч была сыграна в его прошлый приход в сборную около 10 лет назад.

Беларусь никогда не побеждала Румынию. Добиться этого не удавалось даже в самые лучшие времена для команды. В ростере сборной Эдуарда Йордэнеску давно нет звёзд уровня Адриана Муту. Названия клубов, за которые играют футболисты сборной Румынии, не впечатляют. Семь спортсменов были вызваны из Италии, но лишь Рэзван Марин играет в Серии А – за «Эмполи» на правах аренды.

К играм со сборной Беларуси румыны подходят в неплохой форме – три победы в четырёх матчах, включая товарищеские. Румыны забили четыре мяча Боснии (4:1) и пять Молдавии (5:0), но старт в квалификации вышел не очень впечатляющим. Победа во встрече с Андоррой, которая играла в меньшинстве большую часть второго тайма, была добыта со скромным счётом 2:0.

В составе Румынии есть несколько потерь из-за травм. В частности, не приехал капитан команды и самый её опытный игрок – защитник Влад Кирикеш. Не сыграет и нападающий Георге Пушкаш, забивший 10 голов в 34 матчах за сборную.

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Румыния обыграет разобранную и деморализованную сборную Беларуси. Однако класс «карпатских цыплят» куда ниже, чем у швейцарцев. Белорусам можно рассчитывать на то, что на этот раз хотя бы не будет разгрома. Поставить на победу хозяев и тотал меньше 3.5 мяча можно за 1.84.

Прогноз и ставка на матч Евро-2024 Румыния — Беларусь 28 марта 2023 года

После разгромного поражения в игре со Швейцарией белорусская команда едет в гости к главному претенденту на второе место в группе. Румыния в последние годы не добивается громких результатов, а в составе нет звёзд. Однако на фоне разобранной Беларуси, переживающей самый большой кризис в истории, хозяева выйдут на матч в статусе безусловных фаворитов. Впрочем, повторить перформанс швейцарцев будет сложно, поэтому выбираем тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: победа Румынии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.84.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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