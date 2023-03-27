Германия — Бельгия. Тедеско заново открыл Лукаку

28 марта состоится товарищеский матч Германия — Бельгия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами немцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Победа гостей оценивается в 4.70. На ничью дают коэффициент 3.74.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Германия — Бельгия 28 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Германия — Бельгия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют немцы, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Германия — Бельгия (28.03.2023)

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи 28 марта 2023, вторник. 21:45 МСК Германия Не начался Бельгия Кто победит в основное время? П1 X П2

Отборочный турнир Евро-2024 набирает обороты, но топ-сборные стараются выделить время и на статусные товарищеские матчи. 28 марта на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне сыграют Германия и Бельгия. Арбитр даст стартовый свисток в 21:45 мск.

Сборная Германии освобождена от участия в квалификации Евро-2024 на правах организатора турнира. Команде под управлением главного тренера Флика предстоит оттачивать мастерство и отрабатывать взаимодействие футболистов в товарищеских встречах.

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Нет отбоя от желающих сыграть с немцами, поэтому соперники подобрались самого высокого уровня. 25 марта подопечные Флика выиграли на домашней арене у Перу (2:0). Встреча прошла при подавляющем преимуществе хозяев, и её исход решили два точных удара форварда Никласа Фюллькруга.

Флик принял ответственное решение и назначил голкипера испанской «Барселоны» тер Штегена основным вратарём сборной на ближайшие матчи. На решение главного тренера повлияла травма Нойера, из-за которой Мануэль пропустит конец текущего сезона. В игре с Перу особой работы у тер Штегена не было, но он довольно уверенно разыгрывал мяч с защитниками.

Стоит отметить и новое сочетание в нападении сборной Германии. Впереди остроту создавали Тимо Вернер и Никлас Фюллькруг. Последний отметился голевым дублем в ворота сборной Перу.

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Сборная Бельгии выиграла в 1-м туре квалификации на выезде у шведов со счётом 3:0. Матч стал дебютом Доменико Тедеско в роли главного тренера «красных дьяволов». Немецкому специалисту удалось мотивировать ветеранов команды, и те сделали результат.

Тедеско отказался от традиционного построения с тремя центральными защитниками в пользу стандартной схемы 4-4-2. Новая роль, а также капитанская повязка достались Кевину Де Брёйне. Талантливый полузащитник опустился в опорную зону, где получил необходимый простор для манёвра и создания атак.

В зоне нападения выдающийся матч провёл Лукаку. Мощный форвард отметил начало квалификации хет-триком и доказал критикам, что по-прежнему хорош в завершающей стадии. Нагнетал давление на оборону соперника на фланге Доди Лукебакио, записавший в актив две результативные передачи.

Сборные Германии и Бельгии провели 25 личных матчей. Большое преимущество на стороне подопечных Флика — они записали в актив 20 побед. Четыре встречи выиграла Бельгия, и зафиксирована одна ничья. Разница мячей 58:26 в пользу хозяев.

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Товарищеский статус матча позволяет футболистам сбросить напряжение и сыграть на публику. Нападающие у сборных Германии и Бельгии находятся в отличных кондициях, что позволяет рассчитывать на три и более забитых мяча. Рекомендуем обратить внимание на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.97.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Германия — Бельгия 28 марта 2023 года

Доменико Тедеско постарается сохранить позитивный настрой у игроков, вызванный уверенной победой в Швеции. Для тренера важно найти оптимальную позицию каждому футболисту и использовать его козыри. Весьма вероятно, что Бельгия не станет закрываться в защите, а проверит свои силы на сопернике самого мощного калибра. Подобные же задачи стоят и перед Фликом, который строит новую атаку для сборной Германии. Ждём от лучших европейских команд динамичного и результативного футбола с тремя и более забитыми мячами.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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