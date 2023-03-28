Грузия — Норвегия. Хвича и Холанд не встретятся, а жаль

28 марта состоится матч 2-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 Грузия — Норвегия. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на победу грузин можно с коэффициентом 3.70, а успех норвежцев оценён в 2.10. Заключить пари на ничью можно за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Грузия — Норвегия 28 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча Грузия — Норвегия не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.69. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 1.95. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.85. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Грузия — Норвегия (28.03.2023)

Грузия и Норвегии встретятся на стадионе имени Бориса Пайчадзе в матче отборочного турнира Евро-2024. Эта игра станет первой в группе А для хозяев, в то время как Норвегия уже уступила Испании пару дней назад (0:3).

Грузия сыграла товарищеский матч с Монголией. И к перерыву на табло был счёт 1:1, который неприятно удивил поклонников команды. Правда, во втором тайме всё встало на свои места: пять безответных голов Грузии и победа 6:1.

Таким образом, Грузия выиграла три из четырёх последних матчей во всех соревнованиях и осталась непобеждённой в 12 из 13 последних игр.

До Монголии грузины обыграли дома Северную Македонию и на выезде Гибралтар. Команда Вилли Саньоля не проигрывает на протяжении шести игр на своём поле. Если же смотреть на отборочные турниры чемпионатов Европы, то Грузия не проиграла в четырёх из шести последних домашних встреч. Пять из этих матчей оказались низовыми.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Норвегия едет в Тбилиси после разочаровывающего поражения 0:3 от Испании. Игра прошла с большим преимуществом испанцев, а норвежцы нанесли всего два удара в створ. Это поражение означает, что Норвегия одержала всего одну победу в пяти последних матчах: удалось победить Ирландию в товарищеской встрече. При этом норвежцы не проиграли 8 из последних 11 матчей на выезде.

Этот матч предвкушали как битву Хвичи Кварацхелии с Эрлингом Холандом, но лидер норвежской сборной получил травму и не сыграет. Ну а грузинский нападающий, разумеется, будет вести за собой свою команду.

Возможно, по составу Грузия и менее классная команда, но она играет дома, а ещё у неё в составе есть Хвича Кварацхелия. Думаем, что норвежцы не станут играть на победу, выездная ничья — неплохой исход в стратегическом плане. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.30. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья за 3.30.

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