ЦСКА — «Локомотив», седьмой матч. Как быстро всё поменялось

29 марта состоится седьмой матч 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.25, успех ярославцев оценён экспертами в 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив» 29 марта 2023 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.45, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.58. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (29.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 29 марта запланирована всего одна встреча 1/4 финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом». Седьмой матч пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве, а первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии 3-3.

В шестом матче серии подопечные Игоря Никитина сотворили снова сенсацию, обыграв дома ЦСКА (2:1). В первом периоде соперники обменялись быстрыми голами. Егор Аверин из «Локомотива» открыл счёт спустя три минуты с начала матча. Максим Мамин из ЦСКА сравнял цифры на табло спустя чуть более пяти минут.

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Для него это четвёртая шайба в серии с ярославцами. Далее болельщикам пришлось ждать до 45-й минуты до следующего гола. Александр Полунин в сольном проходе оставил позади двух хоккеистов ЦСКА и перехитрил Адама Рейдеборна, выведя хозяев снова вперёд в этом матче.

Эта шайба стала победной для железнодорожников, но впервые в серии статистика в матче по броскам в створ 34:17 была в пользу ЦСКА. Плюс снова ярославцы заблокировали больше бросков 28:10. Интересно, что на двоих соперники накопили всего шесть штрафных минут за игру.

ЦСКА впервые перебросал соперника в два раза, но теперь «Локомотив» показывает свою результативность. Для Никитина это вторая победа кряду в этой серии, но впереди седьмой матч. Однако последние игры говорят о том, что армейцы уже не являются фаворитами.

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Сергей Фёдоров после шестой встречи говорил, что хоккеисты переживают за каждое поражение, но у них хватает опыта, чтобы с этим справляться. Однако красно-синие проводят 14-й матч в плей-офф. В отличие от «Локомотива», для которого это только 11-я игра.

Главный тренер «Локомотива» уверен, что в седьмом матче соперник будет атаковать ворота Даниила Исаева с ещё большей силой и постарается это делать на протяжении всего матча, но «волков бояться — в лес не ходить». Мотивация у его подопечных на уровне. Они хотят победить.

В шестой игре звено экс-хоккеиста ЦСКА Сергея Андронова было заявлено как первое. Обусловлено это опытом спортсменов, которые справились со своей задачей полностью. Думается, в седьмой игре Игорь Никитин применит что-то схожее.

На данный момент гости смотрятся интереснее хозяев, они проводят плодотворную работу. Для молодых ребят это окупается победами. ЦСКА же с первых игр не мог найти подход, и даже перестройка в атакующий хоккей помогла не сильно.

Мы рекомендуем проверить ставку на победу «Локомотива» за 3.20. Игорь Никитин наконец в шаге от победы. Плюс состав играет отменно и натиск красно-синих выдерживает. Эксперты отдают предпочтение хозяевам, но уже какой матч кряду именно ярославцы доказывают что они достойны пройти дальше.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 29 марта 2023 года

Ярославцы творят историю и показывают на протяжении серии отличный хоккей. Игорь Никитин провёл отменную работу, и состав готов. ЦСКА же опытная команда, но в этой серии они не кажутся фаворитами, последние игры остались на стороне гостей. Поэтому проверим ставку на «Локомотив» за 3.20.

Ставка: победа «Локомотива» за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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