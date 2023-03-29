Рой Джонс — Энтони Петтис. Легенду не сломать!

Возраст не помеха для иконы бокса. Время над ним не властно.

Рой Джонс не нуждается в представлении. Он провёл шикарную карьеру, став иконой бокса. Легендарный спортсмен становился чемпионом мира в четырёх весовых категориях. Впереди его ожидает нестандартный вызов. В соперниках бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Энтони Петтис.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Рой Джонс — Энтони Петтис

1 апреля в рамках турнира Gamebred Boxing 4 в Милуоки (США) состоится бой между легендарным боксёром Роем Джонсом и экс-чемпионом UFC Энтони Петтисом.

Во сколько начало боя Джонс — Петтис

Предполагается, что бой между Роем Джонсом и Энтони Петтисом начнётся не раньше 23:30 мск 1 апреля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Рой Джонс — Энтони Петтис

Бой покажут на канале Showtime. Информации о трансляции поединка Джонс — Петтис на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Рой Джонс — Энтони Петтис

Букмекеры считают фаворитом Роя Джонса. Ставки на победу легендарного боксёра принимаются с коэффициентом 1.62. Шансы Энтони Петтиса оценили коэффициентом 2.20.

Прогноз на бой Рой Джонс — Энтони Петтис

Рою Джонсу уже 54 года, и он давно утратил большую часть физических кондиций. Тем не менее у боксёра имеются бесценный опыт, талант и техника. За счёт этого он одержал победы в двух последних профессиональных боях с более молодыми соперниками.

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Сначала Капитан Хук выиграл в поединке с Бобби Ганном за вакантный титул чемпиона мира по версии WBF. Затем единогласным решением судей победил Скотта Сигмона. После этого в 2020 году он провёл показательный бой с Майком Тайсоном. Поединок закончился ничейным исходом, но получился ярким и зрелищным. В статистику он не вошёл.

Безусловно, с тех пор прошло немало времени, что свидетельствует не в пользу Роя. Он значительно прибавил в весе и наверняка стал менее быстрым. Тем не менее это не делает великого боксёра аутсайдером грядущего боя. В конце концов, он является мастером с большой буквы.

Без сомнений, Петтис — довольно опасный соперник для Роя. Он на целых 18 лет младше. При этом последний бой Энтони провёл в 2022 году в RFL в рамках Гран-при организации. К предстоящему поединку он подходит в лучшей физической форме и тонусе, чем Джонс.

С другой стороны, встреча пройдёт по правилам бокса. Не исключено, что не обладающий должной техникой боец смешанных единоборств растеряется на ринге. Также стоит отметить, что в последние годы в выступлениях Петтиса отчётливо проглядывается регресс.

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Чемпионом UFC в лёгком весе Энтони стал в далёком 2013 году. С тех пор ему часто докучали травмы. Возможно, именно они в совокупности с возрастом привели к сильному ухудшению результатов. В последних пяти поединках Петтис добыл лишь одну победу — в бою с Майлсом Прайсом.

На что ставить?

Если взвесить все за и против, хорошим вариантом для ставки выглядит победа Джонса. Рой выиграл 66 из 75 боёв. Он навеки вписал своё имя в историю бокса. На наш взгляд, крайне маловероятно, что легенда уступит дебютанту профессионального ринга.

Складывается впечатление, что время не властно над Джонсом. Да, с возрастом он теряет некоторые немаловажные качества, но врождённый дар, который он развил тренировками и огромным количеством боёв, делают его фаворитом поединка.

Вероятно, встреча затянется, и за счёт техники Джонс победит. Петтис хорош в работе ногами. Руки приспособленнее и мощнее, разумеется, у великого боксёра. Предлагаем поставить на победу Роя за коэффициент 1.62.

Ставка: победа Роя Джонса за 1.62.

Экспресс с коэффициентом 7.51.

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