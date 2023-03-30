«Питтсбург» – «Нэшвилл». Малкин и Кросби спасают сезон

31 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» – «Нэшвилл». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пингвинз» можно с коэффициентом 1.84. Успех «Предаторз» оценивается аналитиками коэффициентом 3.50. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» – «Нэшвилл» 31 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Питтсбург» – «Нэшвилл» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.21, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 4.10. Если первый гол забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол на первой минуте доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40. Поставит на «обе забьют» предлагают за 1.03.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» – «Нэшвилл» (31.03.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 31 марта 2023, пятница. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

31 марта в Национальной хоккейной лиге запланированы сразу 11 матчей. Один из них пройдёт в Питтсбурге, где местные «Пингвинз» примут гостей из Теннесси – «Нэшвилл». Первое вбрасывание в матче состоится в 2:00 мск.

«Питтсбург» в последние месяцы регулярки откровенно разочаровывает. В восьми последних матчах он одержал всего две победы – в играх с «Вашингтоном» (4:3) и «Колорадо» (5:2). Победа в матче с «Кэпиталз» дала надежду на преображение, но затем была игра с «Детройтом» (4:7), закончившаяся поражением.

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Хозяева пропустили три шайбы от «красных крыльев» ещё в первые 15 минут матча. В шести из девяти последних встреч «Питтсбург» пропускал минимум три гола. Однако далеко не всегда получалось отыграться и тем более выиграть. Теперь ему необходимо набирать очки, ведь место в плей-офф не гарантировано, а в одном очке располагается «Флорида».

В нападении тоже есть определённые проблемы, так как всё по-прежнему держится на двух звёздах – Евгении Малкине и Сидни Кросби. Российский форвард выдаёт неплохой отрезок, он забил победный гол «Вашингтону» и сделал две голевые передачи в игре с «Детройтом». У хозяев почти нет потерь в атаке и перед дедлайном они неплохо укрепились.

На домашнем льду команда Майка Салливана выступает немного лучше, допустив всего два поражения в основное время за семь последних встреч. И оба раза стилистически неудобным соперникам – «Оттаве» и «Монреалю». После провала в Мичигане «пингвинам» нельзя больше терять очки с представителями нижней части таблицы.

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«Нэшвилл» тоже из таких команд. Однако сейчас он показывает неплохой хоккей. После дедлайна на обмены «хищники» потеряли немало опытных игроков в обмен на пики и молодёжь, тем самым практически выбывая из борьбы за плей-офф. Но шансы по-прежнему сохраняются, ведь до восьмой строчки на Западе только три очка.

Даже после ухода Маттиаса Экхольма оборона гостей не стала хуже. В нападении всё чаще заявляют о себе новички из АХЛ. Чего стоит только Люк Евангелиста, набравший девять очков в 15 матчах. Американец побил рекорд клуба по очкам за один период и помог одержать три победы в пяти последних играх.

Тем не менее резкий всплеск активности команды Джона Хайнса может сойти на нет из-за травм. Давно гости обходятся без Филипа Форсберга и Райана Джохансена, а теперь вылетели Роман Йози и Мэтт Дюшейн – два лучших бомбардира. Все они не смогли сыграть в последнем матче с «Бостоном» (2:1). А полагаться только на новичков и Якова Тренина, который не может набрать ни одного очка восемь встреч подряд – опрометчиво.

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Если оценить результаты «Нэшвилла» в марте с другой стороны, то всё не так хорошо. Пять поражений в восьми матчах. Нападение работает неэффективно – в девяти последних играх больше двух шайб получилось забросить лишь в ворота «Баффало». При этом выдерживать давление звёздных соперников «хищники» по-прежнему не могут.

Игра двух нестабильных команд, но разного уровня. «Нэшвилл» не посыпался после дедлайна и ведёт борьбу за плей-офф. Гости не так много пропускают, поэтому «Питтсбургу» придётся постараться, чтобы выиграть уверенно. Однако в итоговой домашней победе сомневаться не приходится. Победа «Питтсбурга» и тотал больше 4.5 шайбы с коэффициентом 1.94 смотрится хорошо.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Питтсбург» – «Нэшвилл» 31 марта 2023 года

«Питтсбург» нельзя называть стабильной командой, но с трудностями она справляется с недавних пор уверенно. Перед домашней серией у «пингвинов» две победы в четырёх матчах и всякий раз они забивали не менее четырёх голов. Вновь набрали обороты лидеры – Кросби или Малкин отличаются полезным действием регулярно. «Нэшвилл» же может похвастаться лишь тем, что не сдаётся и надёжно играет в обороне. Однако сейчас у гостей много потерь в составе, поэтому рассчитывать на многое в Пенсильвании не приходится.

Ставка: победа «Питтсбурга» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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