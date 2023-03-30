«Айнтрахт» — «Бохум». Пауза пошла на пользу франкфуртцам

31 марта состоится матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Бохум». Начало – в 21:30 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу франкфуртцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех гостей оценивается в 6.20. На ничью дают коэффициент 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Бохум» 31 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Айнтрахт» — «Бохум» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Бохум» (31.03.2023)

Бундеслига вернётся с паузы на матчи сборных матчем между «Айнтрахтом» и «Бохумом». Хозяева занимают шестое место с 40 очками, а гости — 14-е с 25 очками.

«Айнтрахт» перед международным перерывом потерпел поражение от берлинского «Униона» со счётом 0:2. Это поражение осложнило жизнь франкфуртцам: от четвёртого места их отделяет уже шесть очков. Более того, у «Айнтрахта» безвыигрышная серия из шести игр. Правда, соперники были сильные: «Наполи», «Унион», «РБ Лейпциг». Два очка удалось набрать в играх со «Штутгартом» и «Вольфсбургом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

С другой стороны, «Айнтрахт» хорошо играет дома. Команда выиграла четыре из пяти последних домашних матчей в чемпионате, не пропустив в трёх из последних четырёх домашних игр в Бундеслиге.

«Бохум» едет во Франкфурт на фоне классной победы 1:0 над «Лейпцигом». Это позволило команде оторваться на четыре очка от зоны вылета. Отличный результат, учитывая, что «Бохум» стартовал с шести поражений подряд. Команда идёт на серии из двух побед. С другой стороны, команда плохо играет на выезде, уступив в 12 из 14 последних выездных встреч. «Бохум» не смог забить в пяти из восьми последних выездных матчей Бундеслиги.

Пауза на матчи сборных пришлась как нельзя кстати для «Айнтрахта» и совсем не вовремя для «Бохума». Франкфуртцы перезарядили батарейки и ещё попробуют побороться за место в лигочемпионской четвёрке. «Бохум» же плох на выезде. Поставим на сухую победу «Айнтрахта». «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.60. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: сухая победа «Айнтрахта» за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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