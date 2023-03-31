«Ак Барс» — «Авангард», первый матч. Да начнётся битва!

По другому о встрече этих двух соперников в финале Востока и не скажешь. Слишком много интриг!

1 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтения хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех омичей оценён экспертами в 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард» 1 апреля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.08, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.75. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (01.04.2023)

В континентальной хоккейной лиге 1 апреля всё внимание будет уделено первому матчу 1/2 финала между «Ак Барсом» и «Авангардом», который пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова не без труда обыграли в 1/4 финала «Адмирал» 4-2 в серии. Последняя встреча во Владивостоке получилась для казанцев весьма удачной. Обыграли соперника со счётом 3:1. Никита Дыняк забросил две шайбы, а Артём Галимов отметился ассистентским дублем.

Главный тренер «Авангарда» рассказал о подготовке к серии с «Ак Барсом».

Для «Ак Барса» серия оказалась очень непростой. Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков стал главным героем Владивостокского клуба и главной проблемой для казанцев.

«Авангарду» же понадобилось всего четыре матча в серии с «Металлургом», чтобы пройти дальше. Последняя встреча проходила в Магнитогорске (4:1). Сперва соперники обменялись голами. Дальше забивали только гости. Рид Буше забросил две шайбы, а Корбан Найт отметился ассистентским дублем.

При этом в прошлом сезоне именно «Авангард» обыграл «Ак Барс» в 1/8 финала Кубка Гагарина и прошёл дальше. Так что серия обещает быть весьма интересной. Плюс в этом сезоне соперники играли здорово и слабых сторон у команд практически нет. Это придаёт ещё больший интерес.

Кожевников: «Адмирал» может схлопнуться в любой момент.

«Авангард» проиграл в этом плей-офф лишь в первой игре серии с «Сибирью», то есть уже восемь матчей подряд команда выигрывает. Однако в этом сезоне соперники встретились лишь дважды в Казани, оба раза победу одержали хозяева (2:0 и 3:2 ОТ). Так что Михаилу Кравцу придётся непросто.

Соперники плодотворно готовятся. Поэтому ждём равную игру, весомого преимущества нет ни у одной из команд. Даже за 75 очных игр фаворита определить так и не смогли. У «Ак Барса» 40 побед, тогда как у «Авангарда» 35.

Мы в первом матче ждём упорной и вязкой игры, дело даже может дойти до овертайма. Казанцы отменно перестраивались в сериях и старались доминировать. Плюс дома в Казани поддержка трибун и четыре победы в шести матчах плей-офф. Однако гости дольше отдыхали, но даже это не причина для победы.

Поэтому рекомендуем взять ставку на то, что «Ак Барс» не проиграет в основное время и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.72. Омичи пропустили всего 17 голов за девять игр плей-офф, казанцы — 20 шайб за 12 игр. С обороной у команд порядок и вряд ли будет весомое превосходство на площадке у одной из сторон.

Стоит отметить, что «Ак Барс» запомнился провокационной игрой в последних сериях и даже несколькими скандалами. Грицюк, форвард «Авангарда», заявил, что омичи готовы к жёсткому хоккею и если нужно, могут подраться. Также своими ожиданиями поделился воспитанник омского клуба, выступающий за казанцев, Кирилл Семёнов. Он уверен, что будет боевой хоккей и готов работать на максимум.

Крикунов предложил Ротенберга на пост главного тренера сборной России по хоккею.

Как ни странно Александр Радулов рассыпался в комплиментах к «Авангарду», высказавшись о том, что у соперника почти нет слабых мест. Также он вспомнил последню очную встреча, сказав, что она прошла «кость в кость». Также нападающий признался, что даже несмотря на отсутствие лидеров у омичей, «Ак Барсу» было тяжело.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 1 апреля 2023 года

Омичи проводят отменный плей-офф и не проигрывали уже восемь игр подряд, но в Казани другая атмосфера. Кравцу придётся непросто, но по игре соперники схожи, звёзд достаточно у обеих сторон и с обороной порядок, поэтому не ждём голевого матча. В очных встречах фаворита выделить трудно, но пока у хозяев преимущество своего льда. Проверим ставку на то, что они не проиграют и тотал меньше.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

«Нефтехимик» продлил контракт с вратарём Гариповым.

Жамнов: ещё не разговаривал на тему моего контракта со сборной России.

Глава НХЛПА оценил шансы сборной России сыграть в Кубке мира по хоккею.

«Куньлунь» в следующем сезоне будет проводить домашние матчи в России.