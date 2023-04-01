«Крылья Советов» — «Оренбург». Владимир Писарский незаменим!

Тренер бывшей команды нападающего заявил, что любого можно заменить. Что на это ответит Дирижёр?

2 апреля состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Оренбург». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.04. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» 2 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Оренбург» (02.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Крылья Советов Самара Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Сезон Российской Премьер-Лиги постепенно близится к завершению. Миновало уже 20 туров. На 2 апреля запланированы четыре встречи 21-го тура. В одной из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре померяются силами местные «Крылья Советов» и «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Этой зимой «Крылья Советов» претерпели важные изменения состава. Они лишились нескольких ведущих игроков, но приобрели одного из лучших бомбардиров РПЛ — Владимира Писарского. Возобновили сезон самарцы весьма неплохо, с победы в 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) с московским «Динамо» (3:2 по сумме двух матчей).

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Затем в первом полуфинальном матче подопечные Игоря Осинькина сыграли вничью с ЦСКА (2:2). Во всех трёх встречах отметился забитыми мячами Писарский. Всё бы ничего, но в чемпионате России «Крылья Советов» выступили менее успешно. За три тура они не одержали ни одной победы. Более того, не забили ни одного гола.

Сначала подопечные Осинькина уступили «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:4). Потом проиграли «Ахмату» (0:1). Впрочем, закономерно лишь поражение в игре с ЦСКА. В двух других встречах самарцы смотрелись намного предпочтительнее соперников. Они нанесли огромное количество ударов, в том числе в створ, но подвела реализация.

Небольшой международный перерыв пришёлся как нельзя кстати. У самарцев появилось время для восстановления после матчей с сильными соперниками, а также возможность поработать над реализаций. В благотворительном матче они разгромили сборную Медиалиги (4:0). Писарский выступил под прозвищем Дирижёр, что отсылает к празднованию форварда гола в ворота «Динамо» в Кубке России.

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Примечательно, что «Оренбург» провёл в два раза меньше матчей после возобновления сезона, чем «Крылья Советов». Он не сумел добыть путёвку в плей-офф Кубка России, а потому был вынужден довольствоваться лишь тремя турами в РПЛ. И старт получился, мягко говоря, не очень удачным.

В первой встрече подопечные Марцела Лички обидно уступили «Ахмату» (1:3). Всё испортила ошибка главного арбитра Евгения Трубина. Ему не стоило назначать пенальти в ворота «Оренбурга» и удалять защитника Михаила Сивакова. Если бы не данный эпизод, встреча наверняка сложилась бы иначе.

После этого оренбуржцы уверенно обыграли «Сочи» (4:0) и московский «Спартак» (2:0). В последнем случае они вполне могли забить больше. Подопечные Лички регулярно ловили соперника на ошибках и убегали в острые контратаки. Они нанесли аж 21 удар, семь из которых пришлись в створ.

В международный перерыв «Оренбург» тоже не скучал. Он решил провести товарищеский матч с медийной командой BrokeBoys. Встреча закончилась крупной победой оренбуржцев, со счётом 9:0. После этого тренер клуба Адесойе Ойеволе высказался об уходе Писарского. Он заявил, что незаменимых нет. Удастся ли нападающему доказать обратное в предстоящем матче?

Оренбуржцы и вправду безболезненно пережили уход лучшего бомбардира команды. За счёт хороших результатов они поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице. Да и в целом выступления подопечных Лички вызывают только приятное впечатление. Они играют довольно открыто, очень много атакуют и забивают.

За 20 туров оренбуржцы забили в ворота соперников целых 40 мячей. Сами пропустили столько же. Пожалуй, наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.95. Три последние очные встречи (две официальные и одна товарищеская) закончились именно так.

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У «Крыльев Советов» тоже здорово поставлена командная игра. Они регулярно создают много опасных моментов у ворот соперников. Благо для самарцев, что встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена». На выезде оренбуржцы менее опасны. За 10 туров в роли гостей они одержали только две победы. Всё остальное — поражения и много пропущенных мячей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» 2 апреля 2023 года

Выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. У «Крыльев Советов» проглядываются проблемы с реализацией, а у «Оренбурга» сильно хромают выезды. В то же время оренбуржцы играют в очень результативный футбол. Да и самарцам пора исправляться за поражения в РПЛ, а также отсутствие забитых мячей. Всё это, а также история трёх последних очных встреч свидетельствует в пользу большого количества голов, причём с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

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Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» с коэффициентом 2.60.

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