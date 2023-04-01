«Монако» — «Страсбург». Бен-Йеддер отработает за двоих

2 апреля состоится матч 29-го тура французской Лиги 1 «Монако» – «Страсбург». Начало – в 18:05 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех клуба из Страсбурга оценивается аналитиками в 6.00. Поставить на ничью предлагают за 4.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Страсбург» 2 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» – «Страсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Страсбург» (02.04.2023)

Франция - Лига 1. 29-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 18:05 МСК Монако Монако Не начался Страсбург Страсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В заключительный игровой день очередного тура чемпионата Франции по футболу пройдут сразу семь матчей. Сейчас нас интересует встреча в Монако, где местный одноимённый клуб примет гостей из Страсбурга. Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:05 мск.

«Монако» в конце февраля неожиданно показал себя командой, которую легко выбить из колеи. После поражения в матче с «Байером» в серии пенальти Лиги Европы хозяева долго не могли прийти в себя. Четыре матча без побед во всех турнирах и резкое падение по турнирной таблице. Монегаски занимают четвёртую строчку в таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.

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Небольшую надежду на преображение монегаскам дала игра с «Аяччо» перед перерывом на матчи сборных (2:0). Фаворит на выезде выиграл с большим запасом, забив по одному мячу в каждом из таймов. Небольшая пауза должна была пойти команде на пользу. У Филиппа Клемана было время, чтобы вернуть своим подопечным уверенность в собственных силах.

Стоит отметить, с «Аяччо» команда справилась даже без Александра Головина – у российского полузащитника были проблемы с мышцами. Сейчас его выход также ставится под сомнение, но шанс есть. До травмы Александр был третьим бомбардиром и ассистентом команды с результативной линейкой 6+6. Терять его тренеру очень не хотелось бы.

Тем более дома «Монако» нынче выступает слабо. Начиная всё с той же игры с «Байером», в двух турах Лиги 1 подряд хозяева не добыли ни одного очка. Проиграли «Реймсу» (0:1) и «Ницце» (0:3). В то же время со «Страсбургом» при своих болельщиках в последние годы проблем не возникало – ничья и победа в двух последних очных встречах.

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«Страсбург» сейчас не воспринимается командой, способной навязать борьбу топам. Он борется за выживание и пока не слишком успешно. Тем не менее два последних месяца гости демонстрируют неплохую игру. За это время было сыграно семь матчей, но в них допущено лишь два поражения – от «Бреста» (0:1) и «Лилля» (0:2).

При этом красно-синие обыграли почти всех основных конкурентов: «Осер» (2:0), «Анже» (2:1). Более того, они эффектно отобрали очки в результативном матче у «Марселя» (2:2), забив два гола на последних минутах. Подобные результаты позволили «Страсбургу» отдалиться от подвала турнирной таблицы на три очка, но отрыв пока неубедительный.

Что важно, гости заметно прибавили в реализации моментов. У них лучшее нападение среди клубов, ещё борющихся за выживание – забито 34 гола. В семи последних матчах не удалось забить лишь в двух случаях, однако средняя результативность на отрезке соответствует голу за игру.

В отличной форме пребывают лидеры – Хабиб Диалло и Жан-Эде Аолу. Сенегалец забил в этом сезоне 14 мячей, ко всему прочему половина из них стали победными. Ивуариец, в свою очередь, оформил дубль в ворота «Марселя», но также он хорош в игре в пас. В линии нападения у гостей перед выездом в Монако потерь нет.

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Оборона монегасков не в том состоянии, чтобы демонстрировать стабильность. В шести из семи последних матчей они пропускали минимум гол, а в четырёх случаях не меньше двух. С такими проблемами не пропустить от «Страсбурга» будет тяжело. Впрочем, забить хозяева в любом случае должны больше. Поэтому в данном случае хорошо смотрится ставка на тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.70.

Прогноз и ставка на матч Лиги 1 «Монако» — «Страсбург» 2 апреля 2023 года

В последнем туре «Монако» удалось обыграть одного из аутсайдеров, прервав серию без побед. У фаворита по-прежнему много проблем в обороне, под вопросом участие некоторых футболистов, но справиться с давлением он обязан. «Страсбург» пожалует в княжество не на прогулку, ведь он в хорошей форме и постарается хотя бы забить. Тем более что это красно-синим удавалось на протяжении десяти очных игр. Этот матч не должен разочаровать результативностью.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

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