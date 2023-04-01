«Наполи» — «Милан». Хвича смотрит в будущее

Кварацхелия покажет миланцам, кто в Серии А хозяин. Их чемпионство в прошлом.

2 апреля состоится матч 28-го тура Серии А «Наполи» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение неаполитанцам. Поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90, а шансы миланцев оценены в 4.50. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура Серии А «Наполи» — «Милан» 2 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Милан» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.78. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура Серии А «Наполи» — «Милан» (02.04.2023)

Италия - Серия А. 28-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 21:45 МСК Наполи Неаполь Не начался Милан Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч 28-го тура Серии А «Наполи» — «Милан» состоится 2 апреля в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Антонио Рапуано в 21:45 мск даст стартовый свисток.

«Наполи» крейсерским ходом идёт к скудетто. За 27 туров неаполитанцы проиграли только «Интеру» (0:1) и «Лацио» (также 0:1). Два матча завершились ничейным результатом, а в остальных они победили. Отрыв от идущего следом «Интера» составляет 19 очков. Если удастся сохранить темп, то уже к концу апреля подопечные Лучано Спаллетти выполнят локальную задачу.

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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен дал обещание, что он сделает всё возможное, чтобы выиграть чемпионство и отблагодарить болельщиков за поддержку и любовь. То же самое касается другого лидера — Кварацхелии. Он думает только о победе в Серии А.

«Наполи» играет в яркий комбинационный футбол. Партенопейцы пребывают в прекрасной игровой форме, что лишний раз подчеркивают простые статистические метрики. Благодаря феноменальным показателям связки Осимхена и Кварацхелии команда неудержима в атаке. Среди клубов топ-5 футбольных лиг Европы лишь «Бавария», «Ман Сити» и «ПСЖ» более производительны.

Специализированный ресурс оценивает трансферную стоимость Кварацхелии в € 85 млн, но похоже, что руководство «Наполи» в ближайшее время не намерено расставаться с грузинским талантом, продлив контракт до 2028 года. А вот нигерийский нападающий, на которого, помимо «ПСЖ», ещё засматриваются «Реал», «МЮ» и «Челси», вероятно, покинет команду летом.

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«Наполи» также хорош в обороне. Среди клубов топовых чемпионатов Старого Света лишь «Барселона» отличается более монолитной защитной линией — пропустила девять голов за 26 матчей чемпионата Испании. На этом фоне «Ливерпуль» заинтересован в услугах защитника «Наполи» Ким Мин Джэ и готов выложить за него € 68 млн.

«Милан» так и не смог стабилизировать результаты после возобновления чемпионата. За 12 туров подопечные Стефано Пиоли выиграли лишь четыре встречи и трижды сыграли вничью. В остальных матчах они уступили. Серия неудач отбросила «россонери» на четвёртую строчку, и уже даже путёвка в ЛЧ находится под угрозой. Идущие следом «Рома» и «Аталанта» отстают на одно и три очка соответственно.

Команда Стефано Пиоли в 16 официальных матчах после ЧМ-2022 забила лишь 16 голов. Браим Диас, Рафаэл Леау и Оливье Жиру не оправдывают ожидания. Они суммарно забили лишь шесть голов. Надежда на Ибрагимовича также канула в лету. Швед не успел восстановится и забить гол, как в матче в сборной Швеции вновь получил повреждение.

Уже сейчас можно рассматривать данный матч как встречу будущего и прошлого чемпиона Италии. Пребывающий в потрясающей форме «Наполи» постарается продемонстрировать, кто хозяин в Серии А. Подопечные Лучано Спаллетти действуют как единый организм. Несмотря на проблемы со здоровьем у Виктора Осимхена, неаполитанцы должны разбираться с «Миланом». Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Наполи» за 1.90.

Прогноз и ставки на матч 28-го тура Серии А «Наполи» — «Милан» 2 апреля 2023 года

«Наполи» превосходит «Милан» во всём. Команда Лучано Спаллетти пребывает в лучшей игровой форме. Победа над действующим чемпионом Италии поможет самоутвердиться, поскольку на фоне 19-очкового преимущества над ближайшим преследователем досрочное чемпионство — это лишь вопрос времени. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Наполи» за 1.90.

Ставка: победа «Наполи» за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

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