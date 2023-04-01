«ПСЖ» — «Лион». У Месси пропадает настроение

Слишком много негатива вокруг парижского клуба, его тренера и футболистов.

2 апреля состоится матч 29-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44, а шансы «Лиона» оценены в 6.80. Заключить пари на ничью предлагается за 5.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 29-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» 2 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «ПСЖ» — «Лион» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.60. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» (02.04.2023)

Франция - Лига 1. 29-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 21:45 МСК ПСЖ Париж Не начался Лион Лион Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч 29-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» состоится 2 апреля в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Франсуа Летексье в 21:45 мск даст стартовый свисток. Сможет ли Лоран Блан взять реванш у своей бывшей команды? Разбираемся вместе.

«ПСЖ» после перерыва на ЧМ-2022 не выглядит столь устрашающе, как до него. Подопечные Кристофа Галтье удерживают первенство в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков. На фоне безоговорочного превосходства в кадровом потенциале и благоприятного календаря досрочное чемпионство лишь вопрос времени.

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Парижане далеки от своего функционального состояния. Заметно снизилась надёжность игры в обороне, но более острым вопросом является снижение качества игры в атаке. За 13 матчей Лиги 1 футболисты забили 25 голов, при этом в девяти встречах забивали два мяча и менее.

Ходят слухи, что руководство «ПСЖ» пришло к выводу, что атака команды не может существовать в текущем сочетании, и Лионелю Месси придётся уйти. В «Барселоне» сообщили об интересе к аргентинцу, но отметили, что его возвращение возможно лишь при желании самого спортсмена, поскольку нападающему нужно будет пойти на сокращение зарплаты.

Имеющиеся проблемы в «ПСЖ» привели к тому, что пошли разговоры о смене тренера. Галтье себя исчерпал и не справляется со звёздами. Среди кандидатов активно обсуждают Зидана, Моуринью и Конте. Итальянская пресса считает, что экс-тренер «Тоттенхэма» — единственный, кому под силу привести парижан к победе в Лиге чемпионов.

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«Лион» по ходу текущего розыгрыша Лиги 1 не отличается стабильностью результатов. Лишь в последние два месяца Лорану Блану удалось привести команду в чувство, сместив акцент на оборону. Экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен сыграл не последнюю роль в повышении надёжности. Как итог — лишь одно поражение, при четырёх ничейных результатах и четырёх победах.

Молодые футболисты добавили активности в центре поля, но игра в штрафной соперника завязана на Александре Ляказетте. «Ткачи» не испытывают проблем в построении позиционных атак и созидании, но подводит качество игры в завершающей стадии. Ставка на молодёжь при оттоке кадров в зимнее трансферное окно сказалась на производительности. За 12 матчей в Лиге 1 в 2023 году клуб забил лишь 16 голов, из которых семь на счету Ляказетта.

«Лион» располагается ровно на экваторе турнирной таблицы, но от границ зоны еврокубков команду отделяет лишь девять очков. «Ткачи» не лишены турнирной мотивации. В первом круге они навязали достойное сопротивление, и им по силам вновь дать отпор стагнирующей звёздной атаке парижан. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

Прогноз и ставки на матч 29-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» 2 апреля 2023 года

Звёздная атака «ПСЖ» не оправдывает ожидания. Информация о желании руководства клуба избавиться от Лионеля Месси вряд ли мотивирует аргентинца на голевые подвиги. Килиан Мбаппе способен решить судьбу моментов, но вряд ли сможет в одиночку справиться с прочной обороной «ткачей». Мы бы присмотрелись к ставке на тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

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