Экспресс на футбол с коэффициентом 19.99: Карпин и Хвича в хорошем настроении

«Ростову» достался аутсайдер РПЛ, которого нужно обыгрывать. «Наполи» без Осимхена, но с грузином взорвёт оборону соперника.

В воскресенье, 2 апреля, болельщиков порадуют интересные футбольные события. Они способны украсить последний выходной день этой недели. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 19.99 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Торпедо»

«Ростов» потихоньку набирает форму и даже выдал серию из трёх побед подряд. Хозяева во второй части сезона побеждали только аутсайдеров, но и сейчас их ждёт соперник, который катится в Первую лигу. В последних матчах Валерий Карпин смог наконец наладить игру в обороне, и его команда перестала пропускать — для ростовчан это хороший знак.

В прошлом туре «Торпедо» второй раз за сезон смогло набрать три очка. Всё благодаря техническому поражению «Пари НН». У нижегородцев на поле вышел дисквалифицированный Ярослав Михайлов, и вместо ничьей для его команды всё закончилось поражением. При этом по игре «Пари НН» смотрелся гораздо лучше автозаводцев, которые даже с этими тремя очками не смогли уйти с последней строчки.

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«Ростов» пока не включает на полную мощность свою атаку, Полоз и Комличенко не набрали оптимальную форму. Из-за этого забивают ростовчане мало, даже в матче с автозаводцами от них не приходится ждать обилия голов. Но и победа никуда не денется от Валерия Карпина, всё же соперник очень слабый. Тут выглядит интересной ставка на победу «Ростова» со счётом 1:0 за 5.50.

Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Милан»

В 1-м туре Серии А после паузы на матчи сборных нас ждёт очень яркая вывеска, которая вскоре перенесётся на четвертьфинал Лиги чемпионов. Будущий чемпион играет с действующим. Набравший отличную форму «Наполи» играет с притормаживающим в последних матчах «Миланом».

Главная проблема «Наполи», которая может помешать хозяевам взять три очка, – травма Виктора Осимхена. Он лучший бомбардир Серии А. Незамеченной такая потеря не будет, но у неаполитанцев огромный атакующий потенциал. Условный Джованни Симеоне, который может заменить лидера, должен пользоваться предоставленным шансом и забивать. Кроме того, есть Хвича Кварацхелия.

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«Милан», даже будучи не в лучшей форме, забивает относительно стабильно и может напрячь оборону фаворита. Нас ждёт обоюдоострый матч, в котором должны забивать обе команды, но хозяева могут забить больше. С исходами тут лучше не рисковать, а ставить на голы. Интересный вариант тотал больше 2.5 мяча за 2.02.

Прогноз на матч Серии А «Рома» — «Сампдория»

Римский клуб снова допускает слишком много ошибок в первый месяц весны. Команда Жозе Моуринью обходится без побед уже три матча. У «Ромы» много проблем с составом, тренер регулярно спорит с судьями, за что получает дисквалификации.

«Волкам» необходимо перезагрузиться, но календарь обещает лёгкие три очка. В игре с «Сампдорией» есть шанс вновь начать победную серию. В прошлом туре «моряки» победили «Верону» (3:1), показав свою лучшую игру в нынешнем сезоне, но пока этого мало. Ранее у «Сампдории» была серии из 11 матчей без побед в Серии А, в которых было допущено девять поражений.

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Более того, подопечные Деяна Станковича ужасно выступают на выезде – в шести последних встречах раздобыли только одно очко — в матче с «Монцей». У гостей худшее нападение лиги – в активе всего 16 голов, и оборона Моуринью справится с ними. Основной ставкой возьмём «Сампдория» не забьёт с коэффициентом 1.80.

Экспресс на матчи 2 апреля

Ставка 1: победа «Ростова» со счётом 1:0 над «Торпедо» за 5.50.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Наполи» — «Милан» за 2.02.

Ставка 3: «Сампдория» не забьёт в матче с «Ромой» за 1.80.

Общий коэффициент: 5.50 Х 2.02 Х 1.80 = 19.99.

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