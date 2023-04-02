«Сассуоло» — «Торино». Миранчук мог бы добавить

3 апреля состоится матч 28-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Торино». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Сассуоло» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52. Успех «Торино» оценивается в 3.04. На ничью дают коэффициент 3.44.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Сассуоло» — «Торино» 3 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Сассуоло» – «Торино» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Сассуоло» — «Торино» (03.04.2023)

Италия - Серия А. 28-й тур 03 апреля 2023, понедельник. 21:45 МСК Сассуоло Сассуоло Не начался Торино Турин Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сассуоло» встретил начало 2023 года в близости от зоны вылета. Первая часть сезона у клуба не задалась. Проданных лидеров заменить не получалось, команда очень мало забивала и лишилась привычных козырей. С конца января у «Сассуоло» начался стремительный прогресс, который вывел команду на 12-ю строчку.

«Сассуоло» выиграл шесть из десяти последних матчей. Обыграны были «Милан» (5:2), «Аталанта» (1:0) и «Рома» (4:3). Единственная команда, с которой чёрно-зелёные не смогли набрать очки – недосягаемый в этом сезоне «Наполи».

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Благодаря настолько впечатляющим результатам «Сассуоло» уже на 17 очков оторвался от зоны вылета и может больше не переживать насчёт сохранения прописки в Серии А. Более того, он почти догнал «Торино», который весь сезон проводит в середине турнирной таблицы и отстаёт от «быков» всего на одно очко.

«Торино» вторую часть сезона проводит не лучшим образом. Всего четыре победы в 15 матчах, много невынужденных потерь очков с командами уровнем ниже. А всё потому, что «быкам» очень часто не хватало мощности атаки, чтобы дожимать условные «Эмполи» и «Верону».

Ситуация может стать только хуже, пока неясно, готов ли сыграть Алексей Миранчук, а для «Торино» его отсутствие серьёзная потеря. В других линиях у гостей хватает кадровых проблем, особенно в обороне, которая будет не настолько надёжная, как раньше. А ведь это был главный козырь «Торино», без него «быкам» придётся туго.

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«Сассуоло» идёт на хорошей серии из четырёх побед подряд. Отдельно стоит выделить французского нападающего Армана Лорьенте, который набрал отличную форму и в трёх последних матчах забил три гола и отдал три результативные передачи. Не отстаёт и Берарди.

Атака «нероверди» сейчас может подобрать ключи практически к любому сопернику. Если её лидеры не сбавят обороты, то гостям придётся туго. Форма у «Сассуоло» набрана отличная, в шести последних матчах только «Наполи» и «Ювентус» смогли набрать больше очков, чем «нероверди».

«Торино» как был, так и остаётся середняком. За тот же период у «быков» набрано только семь очков и, что самое неприятное, 11 пропущенных мячей. Только «Кремонезе» в последних шести матчах пропускал больше. Вряд ли Иван Юрич смог за время недолгой паузы привести свою команду в чувство, а если так, то и выиграть здесь у неё не получится.

Прогноз и ставки на матч Серия А «Сассуоло» — «Торино» 3 апреля 2023 года

У «Сассуоло» нет причин сбавлять обороты после паузы. Травмированных у команды не прибавилось, игроков в сборные уезжало мало, а у Алессио Дионизи хватало времени на подготовку. «Торино» не в лучшей форме, в выездных матчах его оборона не так надёжна, как обычно, а у «нероверди» есть кому забивать. Ставка на победу хозяев тут выглядит хорошим вариантом.

Ставка: победа «Сассуоло» за 2.52.

Экспресс с коэффициентом 13.14.

Промес пропустит минимум три недели из-за травмы.

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