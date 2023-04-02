«Истанбулспор» — «Фатих Карагюмрюк». Пирло и Оздоев — это про голы

3 апреля состоится матч 27-го тура турецкой Суперлиги «Истанбулспор» – «Фатих Карагюмрюк». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Фатих Карагюмрюк» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех «Истанбулспора» оценивается в 3.24. На ничью дают коэффициент 3.72.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперлиги «Истанбулспор» — «Фатих Карагюмрюк» 3 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Истанбулспор» – «Фатих Карагюмрюк» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.31. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.

Анализ и прогноз на матч Суперлиги «Истанбулспор» — «Фатих Карагюмрюк» (03.04.2023)

Турция - Суперлига. 27-й тур 03 апреля 2023, понедельник. 20:30 МСК Истанбулспор Не начался Фатих Карагюмрюк Стамбул Кто победит в основное время? П1 X П2

В чемпионате Турции в этом сезоне подобралась очень интересная компания. Звёздные «Галатасарай» и «Фенербахче» спорят за чемпионство, «Бешикташ» пытается зацепиться за путёвку в еврокубки, а ещё есть много команд, которые ни на что не претендуют, но радуют болельщиков зрелищной игрой.

«Фатих Карагюмрюк» просто эталонный представитель таких клубов. Гости являются самой результативной командой лиги. В 24 матчах с её участием забито уже 98 голов. По количеству забитых мячей «Фатих» уступает только двум лидерам, а по пропущенным хуже него только «Истанбулспор».

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Понятное дело, что главным козырем команды Андреа Пирло является атака. Мбайе Дьян и Фабио Борини забили по 15 мячей. Они находятся в тройке лучших бомбардиров Турции. Ещё у гостей очень мощная полузащита, которую зимой усилили несколько известных спортсменов.

При этом выстроить игру в обороне у Пирло не получается. В последних 10 матчах «Фатих Карагюмрюк» только раз ушёл с поля без пропущенного мяча и ещё раз ограничился одним пропущенным. Во всех остальных играх было от двух и более голов.

Даже у «Истанбулспора» за этот период сухих матчей было больше — три. Практически все серьёзные соперники уверенно побеждали хозяев, но «Истанбулспор» научился работать с равными по силам и выбрался из зоны вылета, хотя ещё недавно занимал последнюю строчку.

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У хозяев пять побед в 10 последних матчах. Когда перспектива вылета всерьёз замаячила перед «Истанбулспором», он нашёл в себе силы и изменил ситуацию в корне. Особенно силён клуб в родных стенах, так что гостям в этом матче просто не будет.

Пытаться угадать, в чью сторону качнётся чаша весов в этом матче, не так уж просто. Зато есть отличный вариант для ставок практически в каждом матче «Фатих Карагюмрюк». Ставка на голы в игре самой результативной команды лиги напрашивается сама собой.

Тем более «Истанбулспор» сейчас тоже очень часто демонстрирует зрелищный и результативный футбол. В 10 последних матчах хозяев тотал больше 2.5 мяча был пробит семь раз, в четырёх встречах команды этим не ограничились.

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Не менее остальных важен для «Фатих Карагюмрюк» российский полузащитник — Магомед Оздоев. Он регулярно появляется на поле. За последние пять встреч он забил два мяча, что уже прогресс. Делаем ставку на общий тотал больше 3.5 мяча.

Прогноз и ставки на матч Суперлиги «Истанбулспор» — «Фатих Карагюмрюк» 3 апреля 2023 года

«Фатих Карагюмрюк» такая команда, в матчах которой не стоит ограничиваться базовым тоталом больше 2.5 мяча. В 10 последних встречах с её участием он заходил восемь раз, и в каждой из этих игр было забито не менее четырёх голов. Хозяева запросто поддержат гостей в их стремлении продемонстрировать шоу, так что в обилии голов сомневаться не приходится.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 13.14.

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