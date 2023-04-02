«Ак Барс» — «Авангард», второй матч. Кравец всё контролирует

3 апреля состоится матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало — в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.00. Победа омичей по итогам 60 минут оценивается в 3.64.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 3 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Ак Барс» — «Авангард» не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.07. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз на матч плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард» (03.04.2023)

Первый матч финала Восточной конференции подарил болельщикам незабываемые эмоции и интригу. 3 апреля на ледовой площадке «Татнефть-Арена» в Казани вновь скрестят клюшки хоккеисты «Авангарда» и «Ак Барса». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск.

Пути «Ак Барса» и «Авангарда» в Кубке Гагарина пересекаются с завидным постоянством. В четырёх из последних пяти сезонов команды встречались в плей-офф. В каждой серии случались конфликты, поэтому градус напряжения на льду будет зашкаливать.

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Интересно наблюдать за работой Билялетдинова и Кравца. Настолько непредсказуемый сюжет разворачивался перед глазами болельщиков, что оставалось только позавидовать счастливчикам, сумевшим купить билет на трибуну.

Несмотря на несколько дней отдыха, которые были в распоряжении «Авангарда», омичи проиграли скоростную борьбу в первом периоде. Удивительно, но Кравец не сумел воспользоваться затяжным характером серии «Ак Барса» с «Адмиралом». Его подопечные отдали инициативу и действовали пассивно.

Хоккеисты из Казани, напротив, не стали откладывать дело в долгий ящик. Они с первых минут заставляли соперника ошибаться под массированным прессингом. Преимущество «Ак Барса» в скоростной работе привело к удалению в составе «Авангарда», которое чётко реализовал Кагарлицкий.

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Во втором периоде Дмитрий оформил дубль и «Ак Барс» повёл со счётом 2:0. Казалось, что победа в кармане у Билялетдинова с Радуловым, но клуб из Омска недаром проиграл всего один матч в текущем плей-офф.

«Авангард» в третьем периоде дважды реализовал большинство, и встреча перешла в овертайм. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина подопечные Кравца активно проводят заключительный период. Достаточно вспомнить, как они переломили неудачный ход одной встречи в серии с «Сибирью».

«Авангард» и «Ак Барс» провели 73 личные встречи. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у казанцев 40 побед, а омичи записали в актив 33 выигранных матча. Разница заброшенных шайб 174:156 в пользу «барсов».

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Фирменным знаком «Авангарда» становятся заключительные периоды в матчах розыгрыша Кубка Гагарина текущего сезона. В четырёх последних встречах с участием «ястребов» в третьем периоде заброшено минимум две шайбы. Поставим на тотал больше 1.5 шайбы в третьем периоде за коэффициент 1.93.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 3 апреля 2023 года

Напряжённый характер взаимоотношений между «Ак Барсом» и «Авангардом» подразумевает борьбу до последних секунд основного времени. Стоит ждать результативного третьего периода, поскольку гости умеют найти скрытые резервы и выдать огненную концовку матча.

Ставка: тотал третьего периода больше 1.5 шайбы за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 13.14.

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