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Экспресс на футбол с коэффициентом 20.92: Оздоев в порядке, без Миранчука непросто

В понедельник, 3 апреля, нашлось несколько интересных событий в мире футбола. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 20.92 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Суперлиги «Истанбулспор» — «Фатих Карагюмрюк»

«Истанбулспор» в минувшем туре уступил на выезде «Бешикташу» со счётом 1:3. Таким образом, завершилась серия из трёх побед. Соперник не позволил футболистам «Истанбулспора» создать голевые моменты, а сам методично наказывал за грубые ошибки в обороне. После 24 встреч у хозяев в активе 24 очка. Они на 16-м месте в турнирной таблице.

Пирло с высокой долей вероятности покинет клуб «Фатих Карагюмрюк» после завершения сезона. Руководство уже предложило продлить трудовое соглашение, но пока итальянец взял паузу. Он признал, что общался с владельцем «Ювентуса» и рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры. В свете слухов об уходе с поста тренера «старой синьоры» Аллегри можно сделать предположение о новом месте работы Пирло. Его нынешняя команда «Фатих Карагюмрюк» завершает чемпионат на девятой строчке.

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Пирло предпочитает использовать атакующую схему даже в выездных играх. Поэтому в трёх последних встречах чемпионата с участием «Фатих Карагюмрюк» забито минимум четыре мяча. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.55.

Прогноз на матч Серии А «Сассуоло» — «Торино»

«Сассуоло» набрал очень хорошую форму и уже попрощался с борьбой за выживание, которая грозила ему ещё в начале года. К матчу с «Торино» клуб подходит с серией из четырёх побед. За последние пару месяцев он обыгрывал «Милан», «Рому» и «Аталанту», так что «Торино» точно не напугает.

«Быки» хоть и побеждали в последних матчах, но по уровню сейчас просели и уже не выглядят так убедительно, как осенью. Впрочем, даже тогда выездные матчи давались им тяжело. У «Торино» назревают проблемы в обороне, команда стала чаще и больше пропускать, и её главный козырь уже не выглядит так серьёзно.

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Потеря формы, кадровые проблемы, выездной матч. Многое говорит не в пользу «Торино», тогда как «Сассуоло» сейчас на ходу и не должен сбавлять обороты. Ставка на победу «Сассуоло» за 2.45.

Прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм»

Шон Дайч продолжает тяжёлую работу по спасению «Эвертона» от вылета. С ним «ириски» заиграли прагматично, но уверенно — и стали чаще набирать очки. Хозяева подходят к матчу с серией из трёх игр без поражений, среди которых ничья с «Челси» и победа над крепким «Брентфордом». Назвать «Эвертон» слабой командой уже не получится, ведь «ириски» могут создать проблемы любому сопернику.

«Тоттенхэм» теперь без Конте, но его отставка не решит всех проблем команды. Антонио из-за болезни руководил «шпорами» не во всех последних матчах, и повесить слабые результаты исключительно на него не получится. Исполняющий обязанности Стеллини тоже постарался, да и кадровые потери серьёзно бьют по «шпорам».

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С такой игрой, как в последних матчах, у «Тоттенхэма» не получится победить крепкий «Эвертон». Пока не видно, за счёт чего лондонцы могут прибавить, а «ириски» дома за счёт дисциплины и характера, привитых Дайчем, должны удивлять фаворита. Предлагаем рискнуть и поставить на победу «Эвертона» за 3.35.

Экспресс на матчи 3 апреля

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Истанбулспор» — «Фатих Карагюмрюк» за 2.55.

Ставка 2: победа «Сассуоло» в матче с «Торино» за 2.45.

Ставка 3: победа «Эвертона» в матче с «Тоттенхэмом» за 3.35.

Общий коэффициент: 2.55 Х 2.45 Х 3.35 = 20.92.

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