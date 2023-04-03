«Урал» — «Спартак». Абаскалю нужен такой, как Дзюба

Не стоит ждать голов, тем более от команды, у которой всё плохо с завершением атак.

4 апреля состоится второй матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Урал» — «Спартак». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех хозяев оценивается в 2.94. На ничью дают коэффициент 3.34.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Урал» — «Спартак» 4 апреля 2023 года

Букмекеры дают равные шансы на то, что игра 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Урал» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча и тотал меньше 2.5 мяча оцениваются коэффициентом 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Спартак» (04.04.2023)

Кубок России стремительно приближается к развязке. 4 апреля в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ «Урал» примет на стадионе «Екатеринбург Арена» «Спартак». Начало игры в 17:00 мск. Для болельщиков личные встречи этих клубов уже вошли в привычку. Шутка ли — ответный матч полуфинала станет третьей игрой за месяц.

Пока Гильермо Абаскаль и Виктор Гончаренко не могут выявить сильнейшего — последние очные встречи завершились вничью (2:2 и 1:1). Главные тренеры стараются обнаружить прорехи в обороне и нанести туда главный удар, но нейтрализовать все козыри и одержать победу пока не получается.

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Тем не менее первая встреча в полуфинале Кубка России отняла у футболистов массу энергии. После неё у «Урала» и «Спартака» началась «чёрная полоса». Команды на протяжении двух туров РПЛ не могут одержать победу.

Подопечные Виктора Гончаренко словно забыли дорогу к воротам соперника — два сухих поражения в играх с «Динамо» (0:1) и «Зенитом» (0:2). Куда-то испарилось позиционное нападение — команда практически не создаёт опасные моменты.

Схожие трудности испытывает и «Спартак». После сенсационного поражения в матче с «Оренбургом» со счётом 0:2 красно-белые не сумели преодолеть насыщенную оборону «Ахмата» — ничья 0:0. В последнем туре РПЛ команда Абаскаля нанесла 19 ударов по воротам соперника, но к забитым мячам они не привели.

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Не смог провести полноценно последний матч Квинси Промес. Его заменили на 51-й минуте. Глава пресс-службы клуба прояснил ситуацию, рассказав, что у форварда нет травмы, а он лишь почувствовал дискомфорт. В любом случае точной информации о том, примет ли он участие в матче Кубка России, пока нет. Вряд ли есть смысл рисковать здоровьем важного футболиста.

«Спартак» и «Урал» провели 37 очных встреч. Пока преимущество на стороне красно-белых. У них 20 побед. У уральцев — 9. Разница забитых мячей — 71:35 в пользу клуба из Москвы.

Футболисты «Урала» и «Спартака» наверняка осознают важность матча. Если и есть реальный шанс спасти сезон у красно-белых, так это Кубок России. Догнать «Зенит» в РПЛ, кажется, уже невозможно. Весьма вероятно, что соперники не будут рисковать. Рекомендуем обратить внимание на ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

Судя по всему, красно-белым не хватает футболиста в завершающей стадии. Иначе чем объяснить огромное количество потенциально голевых моментов и всего один забитый мяч в трёх последних встречах. Клубу необходим такой игрок, как Дзюба, который потащил «Локомотив». В этот раз вновь пострадает реализация, и голов будет немного.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Урал» — «Спартак» 4 апреля 2023 года

В последних встречах «Урал» и «Спартак» испытывают явные трудности при создании и реализации опасных моментов. Усугубляет проблемы красно-белых в атаке возможное отсутствие Квинси Промеса из-за повреждения в минувшем туре РПЛ. На кону стоит выход в финал Кубка России — это также не располагает к открытому характеру игры.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

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