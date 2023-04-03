СКА – ЦСКА, второй матч. Ротенберг вернётся в серию

4 апреля состоится второй матч финала Западной конференции Кубка Гагарина СКА – ЦСКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех москвичей оценивается аналитиками в 3.54. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина СКА – ЦСКА 4 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч СКА – ЦСКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.14.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина СКА – ЦСКА (04.04.2023)

Полуфиналы Кубка Гагарина набирают обороты. После первого матча финала Запада вперёд вышел действующий чемпион. ЦСКА обыграл соперника в третьем овертайме (3:2 3ОТ). Теперь СКА постарается сравнять счёт в серии. Первое вбрасывание в матче состоится в 19:30 мск.

СКА в последней встрече долго вкатывался в игру. Первые 10 минут команда Романа Ротенберга провела не слишком убедительно, словно и не отдыхала перед финалом больше соперника. Пропустила она уже на первой минуте, но важно отметить, что разгуляться армейцам хозяева не позволили. Первый период удержали на минимальном отставании, а во втором вышли вперёд благодаря двум голам за шесть минут.

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Петербуржцы достойно выдержали стартовый натиск и неплохо держались на протяжении всей игры. Голкипер СКА отразил 52 из 55 бросков по своим воротам, а нападение едва не добралось до показателя 50 бросков. Но на концовку, как ни странно, сил им не хватило, так как решающий гол был пропущен за три минуты до конца основного времени.

В этом плей-офф СКА на домашнем льду проиграл второй матч, при этом всего у него три поражения. Оборона армейцев с Невы до сих пор периодически даёт сбой. Пусть и с учётом дополнительного времени, они уже в шестой раз за 11 матчей плей-офф пропустили минимум три шайбы.

Теперь хозяевам необходимо действовать плотнее, но не отрезками, а на протяжении всего матча. Они понимают, что сейчас игра не с минским «Динамо», который пусть и огрызался, но в классе уступал, и не с удобным «Торпедо». Позволять увеличить отрыв в серии москвичам нельзя.

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Впрочем, ЦСКА сам лёгких путей не ищет. Подопечные Сергея Фёдорова явно не хотят терять игровой тонус даже на мгновение, мотивируя себя постоянными вызовами. Две серии плей-офф они заканчивали в седьмых матчах, а в первой игре в Санкт-Петербурге вырвали победу на 102-й минуте. При этом не обошлось без спорного решения арбитра по пробросу и замены вратаря на полевого в концовке.

К слову индивидуально армейцам Москвы по-прежнему не хватает стабильности. С одной стороны, немало вопросов к голкиперу Адаму Рейдеборну в моментах с пропущенными голами. С другой — нельзя не отметить лидеров. В частности, защитника Никиту Нестерова. Россиянина нередко критикуют за игру у своих ворот, однако сейчас он второй бомбардир команды в Кубке Гагарина с 12 очками, и победная шайба также на его счету.

В нынешнем плей-офф ЦСКА ещё не побеждал в двух матчах на выезде подряд. Да и в целом показатели в гостях у него не слишком приятные – в семи встречах четыре поражения и две победы в основное время. Только с «Северсталью» удалось доминировать, но, к примеру, с «Локомотивом» регулярно возникали сложности.

Москвичи являются единственной командой полуфиналов, имеющей отрицательный баланс забитых и пропущенных голов. Разница минимальная, но важен сам факт. На чужом льду они пропускают в среднем по три гола. И если «Локомотив» не любит ввязываться в открытую игру, а «Северсталь» можно давить классом, то со СКА так рисковать не рекомендуется.

Едва ли второй матч серии будет похож на первый. Сейчас команды будут играть жёстче и явно не обойдутся без удалений. В первой встрече они ни разу не сыграли в неравных составах. ЦСКА умеет находить себе дополнительные проблемы в этом сезоне, а СКА должен сделать всё, чтобы проблем у соперника было много. Лидер регулярки не позволит армейцам забрать оба домашних матча. Поэтому рассмотрим ставку «хозяева не проиграют и тотал меньше 5.5 шайб» за 2.14.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина СКА – ЦСКА 4 апреля 2023 года

Финал Запада, судя даже по одному матчу, оправдает все ожидания. Две лучшие команды регулярного чемпионата не хотят уступать, но ошибок избежать не могут. СКА в прошедшие выходные показал характер, отыграв быстрый гол, однако чемпион в очередной раз вытащил концовку. Сложно поверить, что армейцы Невы отправятся в Москву при счёте 0-2 в серии. Должны брать реванш.

Ставка: СКА не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

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