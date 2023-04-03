«Ювентус» — «Интер». Лукаку забудет о реванше

4 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех миланцев оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 4 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» (04.04.2023)

В Италии сезон постепенно близится к завершению. Позади уже 28 туров Серии А, а также матчи 1/4 финала Кубка страны. На 4 апреля запланирована встреча, которая откроет программу 1/2 финала турнира. На стадионе «Альянц» в Турине померяются силами местный «Ювентус» и «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Ювентус» во второй половине сезона набрал отменный ход. За последние 19 туров он потерпел всего лишь три поражения — в матчах с лидирующим «Наполи» (1:5), «Монцей» (0:2) и «Ромой» (0:1). Также «бьянконери» сыграли вничью с «Аталантой» (3:3). Во всех остальных встречах они одержали победы.

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Если бы с туринцев не сняли 15 очков из-за финансовых махинаций, они сейчас располагались бы на втором месте в турнирной таблице. Однако реальный расклад дел таков, что подопечные Массимилиано Аллегри идут на седьмом месте. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет четыре очка. Итальянский специалист отметил, что это много.

Аллегри заслуживает особой похвалы. Наставник довёл практически до идеала игру команды вторым номером. За 28 туров она пропустила всего лишь 22 мяча — меньше только у лидирующего «Наполи» и «Лацио». При этом у туринцев неплохо обстоят дела с результативностью. За этот же период они забили 46 мячей.

Не всем нравится сама игра «старой синьоры», но она стабильно приносит результат. «Бьянконери» преуспевают во всех турнирах. На предыдущей стадии Кубка Италии они победили крепкий «Лацио» (1:0). Также туринцы вышли в 1/4 финала Лиги Европы, уверенно обыграв «Фрайбург» (1:0 и 2:0).

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А вот «Интер» во второй половине сезона выглядит неубедительно. За последние 10 туров в чемпионате Италии он одержал только четыре победы. Обыграли «нерадзурри» замыкающий турнирную таблицу «Кремонезе» (2:1), «Милан» (1:0), «Удинезе» (3:1) и «Лечче» (2:0). Также они сыграли вничью с располагающейся в зоне вылета «Сампдорией» (0:0).

Поражения подопечные Симоне Индзаги потерпели во встречах с «Болоньей» (0:1), «Специей» (1:2), как раз «Ювентусом» (0:1) и «Фиорентиной» (тоже 0:1). Примечательно, что встреча с туринцами проходила в Милане. И даже несмотря на поддержку домашних трибун, «змеи» в общем и целом смотрелись хуже соперника.

«Бьянконери» создали больше потенциально голевых моментов. Они острее атаковали и мало что позволяли создать у своих ворот. Хотя забитый туринцами гол стал бурно обсуждаемым моментом. Суть в том, что в ходе результативной атаки Адриен Рабьо подыграл себе не то рукой, не то грудью. Переговоры рефери и команды VAR по разбору эпизода заняли четыре минуты.

Любопытно, что Джанлука Рокки, ответственный за назначение арбитров в Серии А, не считает решение, принятое судьёй Даниэле Киффи и его помощником Паоло Маццолени, серьёзной ошибкой. Однако он был разочарован качеством работы бригады в целом. Сообщается, что Рокки рассматривает возможность публикации аудиозаписи четырёхминутного разговора между Киффи и Маццолени.

Так или иначе, фаворитом предстоящего матча выглядит «Ювентус». Поставить на его победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34. У туринцев практически всё идёт как по маслу. Они стабильно обыгрывают сильных соперников, продвигаясь к финальным стадиям в кубковых турнирах, а также поднимаясь вверх по турнирной таблице чемпионата Италии.

У «Интера», напротив, произошёл спад. Заметно снизилась его результативность. За последние пять туров в Серии А «нерадзурри» забили только три мяча. Больше всего вопросов накопилось к Ромелу Лукаку, который феерил в составе «змей» несколько лет назад. В текущем сезоне за 20 официальных матчей он забил только пять мячей и отдал одну результативную передачу.

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Интересно, что в квалификации ЧЕ-2024 Лукаку помог своей национальной команде разгромить Швецию (3:0) и обыграть Германию (3:2). В общей сложности он записал на свой счёт четыре мяча. Вот только по возвращении в «Интер» лучший бомбардир сборной Бельгии выдал ужасное выступление в игре с «Фиорентиной». Он упустил несколько голевых моментов (один стопроцентный), что привело к победе «лилий».

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 4 апреля 2023 года

Похоже, реваншу не бывать. Если на выезде «Ювентус» обыграл «Интер», не позволив сопернику практически ничего создать у своих ворот, то на домашнем стадионе он тем более должен победить. У «старой синьоры» отличные результаты на последней дистанции, а также идёт игра. О «нерадзурри» того же сказать нельзя. В четырёх из пяти последних туров в Серии А они потерпели поражения, забив очень мало мячей. У «змей» отчётливо виден спад. Всё ведёт к тому, что они проиграют.

Ставка: победа «Ювентуса» за коэффициент 2.34.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

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